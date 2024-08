In queste ore ha iniziato a girare sui social un video in cui Raul Dumitras viene accusato di essere stato protagonista di una rissa a Mykonos. Poco dopo però arriva la verità sul filmato.

La verità sul video con protagonista Raul Dumitras

Dopo la fine di Temptation Island si è molto parlato di Raul Dumitras e di Martina De Ioannon. Sappiamo tutti che il percorso della coppia all’interno del reality show non è terminato nel migliore dei modi e che una volta al falò di confronto i due hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione. Dopo la messa in onda dell’ultima puntata per di più Martina ha ammesso di aver iniziato a frequentare l’ex tentatore Carlo, con cui è stata avvistata di recente. Qualche giorno fa come se non bastasse a uscire allo scoperto sono stati anche Raul e la single Nicole. I due tuttavia sembrerebbero essere già distanti, così come la De Ioannon e Marini, che hanno smesso di seguirsi sui social.

Nel mentre Dumitras è partito per Mykonos e proprio sull’isola greca ha festeggiato il suo compleanno. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha portato l’ex volto di Temptation Island al centro della polemica. Sui social è infatti spuntato un video in cui vediamo Raul discutere animatamente con un ragazzo. A quel punto c’è chi lo accusato di essere stato protagonista di una rissa. Il filmato ha così fatto il giro del web fino a quando non è emersa la verità.

Pare infatti che lo stesso Raul Dumitras abbia svelato che in realtà la scenetta non fosse altro che una gag preparata e di non essere stato coinvolto dunque in nessuna rissa.

In queste ore intanto si è anche parlato di un possibile riavvicinamento tra Raul e Martina. Tuttavia a oggi non c’è stata ancora alcuna conferma in merito e i pettegolezzi dunque sono da considerarsi tali.