È tra le tenniste più apprezzate e stimate. Parliamo di Jasmine Paolini, grande orgoglio per i tifosi italiani e non solo, così come il collega Jannik Sinner. Conosciamo meglio chi è la sportiva tra età altezza e peso, vita privata e fidanzato, la carriera e dove seguirla su Instagram.

Chi è Jasmine Paolini

Nome e Cognome: Jasmine Paolini

Data di nascita: 4 gennaio 1996

Luogo di nascita: Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)

Età: 28 anni

Altezza: 1 metro e 63 centimetri

Peso: Non conosciamo il peso di Jasmine

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: tennista

Fidanzato: Jasmine dovrebbe essere single

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @jasmine_paolini

Jasmine Paolini età, altezza e peso

Che origini ha Jasmine Paolini, quanti anni ha e quali sono la sua altezza e peso? Partiamo con il dire che la tennista è nata il 4 gennaio 1996 a Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca. La sua età oggi è di 28 anni. È del segno zodiacale del Capricorno.

Quanto è alta Jasmine Paolini? L’altezza della sportiva è di 1 metro e 63 centimetri. Non sappiamo invece il peso. Spesso e volentieri la questione “altezza” è stata motivo di dibattito, ma per Jasmine non si tratta di un problema. Anzi.

Cresciuta a Bagni di Lucca, Jasmine ha origini italiane per parte di padre (è toscano e gestiva un bar), mentre polacche (da parte di sua madre). C’è da dire però che sua mamma in realtà è per metà ghanese, dunque Paolini ha ereditato anche queste origini.

Per questo Jasmine parla due lingue: sia l’italiano che il polacco. Non ha mai trascurato le sue origini e spesso raggiunge i luoghi in cui è cresciuta la sua mamma, come Łódź nella quale è solita trascorrere molto tempo. Oggi i suoi genitori vivono però in Italia.

Vita privata

I curiosi certamente si faranno delle domande sulla vita privata di Jasmine Paolini. Ha un fidanzato? Non ci sono informazioni a riguardo. Oggi non sappiamo se è fidanzata oppure single.

Jasmine è una ragazza molto riservata e non lascia trapelare lunga su questo aspetto della sua vita. Preferisce piuttosto concentrarsi sul suo lavoro e successi sportivi.

Unica cosa che sappiamo è che Jasmine Paolini ha un fratello minore di nome William, anche lui tennista ed è molto legata alla sua famiglia. Ama la musica e in particolare Jovanotti e Luciano Ligabue.

Dove seguire Jasmine Paolini: Instagram e social

Se avete intenzione di seguire più da vicino il percorso di Jasmine Paolini e tutte le tappe del suo lavoro, potete farlo su Instagram e vari social. La tennista ha un account sulla piattaforma citata molto seguito.

Nel suo profilo Jasmine condivide tanto della sua carriera, dei vari tornei a cui partecipa, così come dei tanti successi e non solo. Invece non traspare nulla per quel che riguarda la sua vita lontana dai riflettori. Come detto si tratta di una ragazza molto riservata.

La carriera

Concludiamo con la carriera di Jasmine Paolini.

La tennista a 15 anni è entrata nel college federale di Tirrenia, dove fin da subito ha ricevuto una formazione più strutturato per dare il via alla sua carriera da professionista. Come detto, i dubbi sull’altezza non hanno mai scoraggiato Jasmine, che si è fatta largo nel mondo del tennis puntando piuttosto su abilità tecnica e agilità. E questo non è poco!

Nel corso del suo percorso, Paolini ha vinto due tornei nel circuito maggiore in singolare, come il WTA 1000 di Dubai a febbraio 2024. Ciò le ha permesso di essere la terza italiana di sempre, prima di lei solo Flavia Pennetta e Camila Giorgi, ad aggiudicarsi questo torneo.

Successivamente nel Grande Slam, Jasmine ha ottenuto gli ottavi di finale agli Australian Open nel 2024. Sempre nello stesso anno ha ottenuto la 12 posizione nella classifica mondiale e ha segnato un altro record nella sua carriera. Pensate che grazie al suo talento ha conquistato non solo i tifosi italiani, ma anche stranieri.

Nel 2024 Jasmine Paolini vanta il primato di prima tennista donna italiana sul rettangolo verde di Wimbledon. La sua sfidante è la tennista della Repubblica Ceca, Barbora Krejčíková.

Ritroviamo l’atleta ancora alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Chi è la compagna di doppio di Jasmine Paolini? La compagna di doppio nel tennis è un’altra sportiva molto amata e apprezzata come Sara Errani. Formano un duo davvero meraviglioso e hanno un rapporto davvero speciale. Per Jasmine è la sua mentore e un vero esempio da seguire.

Quante posizioni guadagna Paolini e quanto ha guadagnato in carriera? Grazie alle sue imprese sportive Jasmine nel ranking è attualmente settima! Nulle le informazioni per quel che riguarda invece i guadagni e il patrimonio di Jasmine Paolini.