Buon compleanno Sara Tommasi

Sara Tommasi compie gli anni, e per la settimana del suo 41esimo compleanno si è regalata una piccola vacanza a Sharm el-Sheik insieme al marito Antonio Orso.

La coppia sta trascorrendo giorni magici presso il Domina Coral Bay, resort che da tempo è meta amatissima da molti VIP italiani.

In giro per la città, tra mercatini e locali caratteristici, un tuffo nel Mar Rosso e l’immancabile visita alla moschea, Sara e Antonio si godono il sole e il divertimento.

Nel frattempo però la Tommasi non dimentica i festeggiamenti, in programma per venerdì sera presso The Beach Luxury Club. La showgirl spegnerà le candeline tra amici e colleghi, circondata anche dagli ospiti della struttura.

Qualche coccola alla festeggiata è arrivata comunque già questa mattina. Lo staff del Domina ha preparato a Sara e al compagno una postazione magica, affacciata sul mare cristallino tra palloncini, un letto ombreggiato dal baldacchino, e romantici asciugamani piegati a cigno.

Quello a Sharm el-Sheik non è il primo viaggio speciale che Sara Tommasi e Antonio Orso, marito e moglie da un anno, si sono concessi nelle settimane appena trascorse. Solo il mese scorso, proprio in occasione del loro anniversario, la coppia è stata a New York. Allora Sara aveva perso la madre da poco, e le aveva dedicato un accorato messaggio sui social ringraziandola di tutti i suoi sforzi per salvarla, specie nei momenti più bui.