Sara Tommasi: ‘Ricomincio da Sara’ è il suo nuovo libro

Non si arresta la luce di cambiamento che dopo alcuni anni bui sembra essersi riaccesa nella vita di Sara Tommasi.

Dimenticate le insidie di un passato turbolento soprattutto grazie al sostegno e all’amore del manager Antonio Orso, con cui a marzo è convolata a nozze, la showgirl si è prima lanciata a capofitto nella musica e dal 4 novembre è in libreria con Ricomincio da Sara, edito da HerKulesBooks.

Il libro ripercorre i momenti salienti della vita di Sara, in una galleria di ricordi suscitati da odori, sapori e colori.

Ci sono aneddoti dell’infanzia trascorsa ora con i genitori, una coppia di figli dei fiori che le ha dato un’educazione libera e controcorrente, ora a stretto contatto con l’amatissimo nonno, proprietario di una pasticceria nel centro di Terni.

Altri risalgono invece agli anni della formazione, non solo scolastica (gli studi presso l’ambita Università Bocconi di Milano) ma anche personale (per esempio il viaggio in America pagatole dal nonno, durante il quale Sara Tommasi rievoca una travolgente storia d’amore).

E poi gli aneddoti sul mondo televisivo. Di quando per esempio lavorò con l’elegante Fabrizio Frizzi. O quando era impossibile trattenere le risate negli studi di Paperissima Sprint affiancando Gerry Scotti e Michellle Hunziker. E che dire dell’esperienza come Schedina di Quelli che il calcio, dove entrò nelle grazie di Simona Ventura la quale avrebbe in seguito pensato a lei come naufraga dell’Isola dei Famosi.

La copertina del libro di Sara Tommasi

Firma-copie a Terni

Insomma, un vero e proprio viaggio a ritroso nel passato meno controverso e più ottimistico della showgirl. A testimonianza di quanto il suo sguardo sulle cose del mondo sia tornato quello di un tempo, e la spinta a rialzarsi dalle difficoltà abbia avuto successo.

Ricomincio da Sara è disponibile per la vendita in tutte le librerie e i book store online. Nella quarta di copertina anche un pensiero del direttore di Novella 2000 Roberto Alessi.

Il prossimo 13 novembre Sara Tommasi aspetta tutti i suoi fan e i lettori presso il punto vendita Mondadori di Corso Vecchio a Terni, città nella quale è nata, per un firma-copie che sarà anticipato da una presentazione moderata dal relatore Raffaele Riccardi e dall’Assessore alla Cultura del Comune di Terni Maurizio Cecconelli.

