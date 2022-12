NEWS

Nicolò Figini | 11 Dicembre 2022

GF Vip 7

L’accusa di Sarah Altobello a Daniele

Ieri notte, dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro e Sarah Altobello hanno avuto un duro litigio. La causa scatenante sono le parole che la vippona ha detto per quanto riguarda il rapporto tra il gieffino e Wilma Goich. In serata sono state fatte vedere delle clip in merito alla loro situazione e Daniele ha sentito delle parole che non gli sono per niente piaciute. I due ne hanno parlato ed è venuto fuori che Dal Moro è infastidito dal fatto che loro non hanno un rapporto e di conseguenza Sarah non può permettersi di parlare di lui e Wilma.

L’altra si difende affermando che lei, essendo parte integrante del gruppo dice comunque quello che vede. La risposta, QUI il video, è stata: “Va bene, allora infamami con Wilma“. La conversazione si è conclusa ma di lì a poco Daniele è venuto a sapere che Sarah stava andando in giro a dire di aver paura di lui: “Urli, sbraiti… Ora ho detto che sei un violento“. Tavassi, inseguito è entrato nella conversazione affermando che non è la prima volta che afferma cose del genere sul vippone.

A quanto pare Sarah a Luciano Punzo aveva detto di aver paura di Daniele Dal Moro perché questo aveva fuori dalla casa delle conoscenze che avrebbero potuto farle male. Delle parole molto forti che la Altobello nega di avere mai detto, ma ha precisato che è stato Luciano a pronunciarle. Ovviamente non avendo video a disposizione dobbiamo prendere tutto con le pinze. In seguito Oriana ha raccontato di aver sentito Antonella e Alberto dire a Sarah di continuare a comportarsi in questo modo con Daniele, appoggiandola.

