La nipote di Giulia De Lellis menziona il presunto flirt con Tony Effe e non tarda ad arrivare la reazione dell’influencer

Da settimane si parla di un presunto flirt tra Giulia De Lellis e Tony Effe. In queste ore l’influencer ha postato un video sui social nel quale sentiamo sua nipote Matilde menzionare proprio il rapporto con il cantante. Non manca così la reazione dell’ex corteggiatrice.

La reazione di Giulia De Lellis

Sappiamo bene che nelle ultime settimane a tornare al centro del gossip e del pettegolezzo è stata Giulia De Lellis. Dopo la fine della breve conoscenza con Giano Del Bufalo infatti l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata avvistata in compagnia di Tony Effe e a quel punto sul web si è parlato di presunto flirt tra i due. Ciò nonostante i diretti interessati non hanno mai confermato le voci di corridoio e a oggi dunque i rumor vanno presi con le pinze. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web.

Tutto è iniziato quando la De Lellis ha postato sui social un dolce video in cui la vediamo scambiarsi confidenze con le sue due nipotine. A un tratto la maggiore delle due, Matilde, ha menzionato il presunto flirt che ci sarebbe tra sua zia e Tony Effe ha così dichiarato: “Io sono impazzita? E tu che esci con Tony Effe? Me l’ha detto una mia amica di scuola”.

A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione stupita di Giulia Lellis, che ironicamente sconvolta dall’accaduto ha affermato: “Ah voi a scuola vi mettete a parlare di queste cose? A scuola si deve stare attente alla lezione, non devi parlare di me”. Pronta la furba replica di Matilde, che ha concluso aggiungendo: “Ma loro parlano di te, mica io”.

@giuliadelellis103 Ad ogni riunione di famiglia (solo ragazze), il livello di difficoltà aumenta sempre di più 😭😭👧🏻😅😂🎀 ♬ sonido original – SONIDOS LARGOS

Il video del momento ovviamente in breve ha fatto il giro del web e ha fatto sorridere gli utenti. Giulia nel mentre ha continuato a non sbilanciarsi sul suo rapporto con Tony Effe e a oggi dunque non è chiaro cosa sia accaduto tra i due.