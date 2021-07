1 Saúl Craviotto vincitore di Masterchef nel 2017

Non solo il portabandiera del Marocco, anche lo spagnolo Saúl Craviotto ha attirato l’attenzione del web. L’affascinante sportivo, non tutti sanno, ma in passato è stato uno dei protagonisti della versione iberica di Masterchef, la versione dedicata ai Vip, per intenderci.

Siamo andati a consultare il suo profilo Instagram e, facendo un passo indietro di qualche anno, abbiamo scoperto che Saúl Craviotto nel 2017 è stato assoluto protagonista della trasmissione culinaria. Lo sportivo, infatti, è riuscito ad arrivare fino in fondo alla competizione e ottenere la vittoria finale.

Sia in studio, che sui social, Saúl ha avuto modo di festeggiare questo grande traguardo, che sebbene non sia sportivo gli ha comunque regalato non pochi sorrisi. Ecco qui il momento dell’incoronazione, condiviso da Craviotto su Instagram:

“Grazie Masterchef per avermi fatto vivere una delle esperienze migliori della mia vita e avermi dato la possibilità di conoscere persone meravigliose. Non lo dimenticherò”.

Il post Instagram di Saúl Craviotto

Ma che altro sappiamo dell’atleta spagnolo? Di seguito in questa mini gallery alcune delle curiosità che lo riguardano…