Questa sera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello è stato svelato l’esito del televoto, che ha decretato i primi due concorrenti preferiti dal pubblico: Iago e Maria Vittoria.

Iago e Maria Vittoria sono i preferiti del Grande Fratello

Non mancano le emozioni questa sera al Grande Fratello. Nel corso della nuova diretta infatti stiamo assistendo a faccia a faccia, strigliate, nuovi ingressi e anche a qualche lacrima. Questa sera come se non bastasse è stato svelato anche l’esito televoto, che tuttavia non è stato eliminatorio.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, Jessica vede un focoso video tra Yulia e Giglio

A finire in nomination la scorsa puntata sono stati 4 inquilini: Maria Vittoria, Iago, Clayton e Yulia. Il pubblico così in questi giorni ha votato senza sosta per scegliere i propri gieffini del cuore. Poco fa dunque è arrivato il verdetto finale.

Ma chi sono i primi due preferiti del Grande Fratello? Rispettivamente con il 37% e il 30% dei voti, i concorrenti più votati, e quindi immuni dalle prossime nomination, sono stati Maria Vittoria e Iago. A seguire troviamo Yulia con il 25% dei voti, Clayton con l’8%.

LEGGI ANCHE: Chi sono i concorrenti al televoto nella puntata del 7 ottobre 2024? Tutte le nomination

Iago e Maria Vittoria dunque hanno conquistato il cuore del pubblico e saranno immuni dalle nomination questa sera. I due hanno poi dovuto decidere chi tra Clayton e Yulia condannare a essere nominati stasera, il cui risultato sarà rivelato durante la prossima puntata.

I due concorrenti hanno deciso di dare una chance a Clayton, nominando Yulia. Sarà quindi lei a dover affrontare nuovamente questa sfida.