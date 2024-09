Francesca Sorrentino, ex protagonista di Temptation Island, è stata scelta come nuova tronista di Uomini e Donne. Volete conoscerla un po’ meglio? Andaimo a fare la sua conoscenza: dall’età, all’altezza, alla vita privata, a dove seguirla sui social e su Instagram.

Chi è Francesca Sorrentino

Nome e Cognome: Francesca Sorrentino

Data di nascita: 28 novembre 2000

Luogo di nascita: Giuliano di Roma (Frosinone)

Età: 23 anni

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: Tecnico di riabilitazione psichiatrica e di analisi del comportamento

Figli: Francesca non ha figli

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @_francescasorrentino

Francesca Sorrentino, età, altezza e biografia

Dopo Temptation Island per Francesca Sorrentino è tempo di una nuova esperienza come tronista di Uomini e Donne. Partiamo dalla biografia della protagonista del dating show di Maria De Filippi ha origini laziali.

Dov’è nata e quanti anni ha Francesca di Uomini e Donne? La tronista viene da un piccolo paesino in provincia di Frosinone, Giuliano di Roma, ed è nata il 28 novembre 2000. La sua età è dunque di 23 anni. Non conosciamo invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Ma che lavoro fa Francesca? La Sorrentino è tecnico di riabilitazione psichiatrica e di analisi del comportamento.

Ma andiamo a vedere cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

La vita privata di Francesca Sorrentino da più di un anno a questa parte è diventata pubblica per via della partecipazione a Temptation Island.

Come è noto, la nuova tronista di Uomini e Donne ha preso parte al reality show di Canale 5 insieme all’ex fidanzato Manuel Maura, col quale ha avuto una travagliata relazione.

Lo scorso giugno però i due hanno annunciato ufficialmente la fine della loro storia e a oggi dunque Francesca è pronta a voltare pagina.

Prima di scoprire di più sul suo arrivo a Uomini e Donne, andiamo a vedere dove è possibile seguire la Sorrentino sui social.

Dove seguire Francesca Sorrentino: Instagram e social

C’è possibilità di seguire Francesca Sorrentino sui social.

L’ex volto di Temptation Island ha un profilo Instagram attivo. Sulla sua pagina la tronista di Uomini e Donne condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua quotidianità.

Ma andiamo a rivedere il percorso di Francesca e Manuel all’interno del reality show condotto da Filippo Bisciglia.

Francesca Sorrentino a Temptation Island

A giugno 2023 Francesca Sorrentino e Manuel Maura entrano a far parte del cast di Temptation Island. La coppia parte così per un viaggio nei sentimenti, tuttavia ben presto emergono i primi problemi.

Nei due anni e mezzo precedenti infatti proprio Manuel ha lasciato per ben 5 volte la sua fidanzata e all’interno del villaggio ha ammesso di non essere sicuro della sua relazione.

Al falò di confronto finale, dopo aver visto svariati video di Manuel, Francesca ha deciso di mettere un punto alla relazione e di lasciare Temptation Island da sola.

Qualche mese dopo la fine del reality show tuttavia i due hanno deciso di darsi un’altra chance e hanno così annunciato il ritorno di fiamma. Nel giugno del 2024 tuttavia la relazione termina definitivamente e Francesca arriva sul trono di Uomini e Donne.

Uomini e Donne

Il 28 agosto, a poco più di due mesi dalla rottura con Manuel Maura, Francesca Sorrentino viene annunciata come nuova tronista di Uomini e Donne. L’ex volto di Temptation Island si prepara infatti a voltare pagina, con la speranza di trovare una potenziale anima gemella.

Nel corso della sua clip di presentazione così Francesca afferma:

“Mi auguro di trovare un amore come quello dei miei genitori che stanno insieme da più di 25 anni e si amano come il primo giorno. Sono l’ideale dell’amore. Si amano, partono per il weekend, mio padre è ancora geloso di mia madre. Anch’io sono così, un po’ gelosa e possessiva e non è facile trovare chi accetta questo lato del mio carattere”.

Che stavolta Francesca Sorrentino riesca a trovare la sua anima gemella?

I tronisti di Uomini e Donne

Ecco chi sono i tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne. Quest’anno a far parte del Trono Classico del dating show di Maria De Filippi ci sono: Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi.

Il percorso di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne

Nel ruolo di tronista, scopriremo il percorso di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne. Chi farà breccia nel suo cuore? Lo sapremo solo nelle prossime puntate.

(IN AGGIORNAMENTO)