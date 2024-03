Nuovo scivolone di Alessio contro Beatrice e Simona: “Guarda se devo sentire queste vecchie”

Spettacolo

Andrea Sanna | 11 Marzo 2024

Grande Fratello

Stasera al Grande Fratello durante la pubblicità Alessio Falsone non sembra aver apprezzato alcune considerazioni fatte da Beatrice Luzzi e Simona Tagli in salone: “Guarda se devo sentire queste due vecchie“, ha detto infastidito prima di allontanarsi.

Lo scivolone di Alessio Falsone

La puntata del Grande Fratello questa sera è particolarmente infuocata, dato da uno degli argomenti più scottanti: il rapporto nato tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. I due hanno avuto modo di approfondire il loro legame e ci sono stati anche dei baci.

Un rapporto però che sembra non aver convinto tutti e ha trovato diverse critiche. Beatrice Luzzi e Simona Tagli, così come l’eliminato Giampiero Mughini, hanno avuto parecchio da ridire. Ciò ha provocato uno scontro non solo con Anita, ma anche con Alessio Falsone. Durante uno stacco pubblicitario, le due gieffine hanno continuato a parlarne sedute sui divanetti, pensando a Edoardo, il ragazzo che Anita Olivieri ha lasciato fuori dalla Casa e con il quale ha bruscamente interrotto il rapporto.

Rivolgendo un pensiero proprio a Edoardo, Beatrice e Simona hanno pensato al dolore che ha potuto provocare in lui il comportamento di Anita. Nel sentirle parlare, Alessio Falsone ha mostrato non poco fastidio. Il ragazzo, seccato, ha lasciato il suo posto facendosi scappare queste parole: “C***o, ma guarda se devo sentire queste due vecchie”, ha detto Alessio allontanandosi dal salone per spostarsi.

ALESSIO DICE A BEATRICE E SIMONA:MA GUARDA SE DEVO SENTIRE QUESTE VECCHIE ANCHE SE PRIMA C’È UNA PAROLACCIA#GrandeFratello pic.twitter.com/w0eEkniPRN — Natascia S.S.Lazio🦅 (@LaganaNatascia) March 11, 2024

Una frase definita poco elegante quella rivolta da Alessio Falsone, che ha suscitato critiche sui social. Molti utenti infatti non sembrano aver troppo apprezzato il modo in cui il gieffino ha apostrofato Beatrice e Simona che, per quanto possano essere ‘taglienti’ nei commenti, non è carino definirle in questo modo.