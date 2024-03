Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Marzo 2024

Grande Fratello

Alessio Falsone ha avuto uno scontro con Beatrice Luzzi accusandola di essere gelosa del rapporto tra lui e Anita Olivieri.

L’attacco di Alessio Falsone a Beatrice

Questa sera la puntata del Grande Fratello si è aperta parlando del rapporto tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. Dopo aver discusso sui loro baci nella vasca idromassaggio sono stati fatti vedere dei video in cui Beatrice Luzzi criticava questo flirt appena nato.

E mentre la passione è scoppiata tra Anita e Alessio… la Casa ha iniziato a mormorare… e non tutti sono così convinti sulla sincerità di questa nuova coppia. #GrandeFratello pic.twitter.com/jzyBm6i3Zy — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 11, 2024

Dopo aver avuto un confronto con Anita Olivieri, quindi, Beatrice Luzzi si è scontrata con Alessio. Più che altro è quest’ultimo che ha commentato il suo intervento, accusandola di essere gelosa del legame che sta nascendo tra lui e l’altra concorrente del GF:

“Penso che Beatrice sia un po’ invidiosa, credo che una cosa simile non l’abbia mai provata. Altrimenti lo capirebbe, d’accordo? Poi peccherò di presunzione, ma se qualcuno vuole insegnarmi a capire i brividi sul corpo di una donna ne deve mangiare di pasta, A me basta capire quello che percepisco io, a me non conviene perché ci perderei io. Le capisco le donne”.

Ovviamente Beatrice ha replicato negando assolutamente il pensiero di Alessio Falsone. La discussione sembrava terminata qui, ma la discussione è continuata anche durante la pubblicità, ovvero quando il gieffino ha affermato: “Con me la frittata non la giri, pur di attaccare Anita… Il problema tuo sai qual è? Lasciamo perdere“.

Alessio: -“Io penso che Beatrice sia invidiosa, penso che una cosa simile non l'abbia mai provata”



Immagina solo pensare che Beatrice possa essere invidiosa di una dinamica costruita a tavolino, Alessio sai che ti dico? MA CHI VE SE INCULA#grandefratello #gf pic.twitter.com/ARLHfHOrvj — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 11, 2024

Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni, per il momento Alessio e Beatrice non riescono proprio ad andare d’accordo quando si parla della Olivieri. Tuttavia li abbiamo visti ridere e scherzare durante la festa di alcune sere fa. Forse una speranza c’è, ma vedremo come si svilupperà la situazione.