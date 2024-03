“Questo è orrendo”, Mughini smonta la love story tra Alessio e Anita

Spettacolo

Andrea Sanna | 11 Marzo 2024

Grande Fratello

Il rapporto tra Alessio Falsone e Anita Olivieri ha messo dei dubbi in Casa. In studio Giampiero Mughini ha fatto una critica ai due, che di recente hanno manifestato il loro interesse reciproco.

Anita Olivieri e Alessio Falsone: Mughini smonta la love story

Questa sera al Grande Fratello si è tornati a parlare del rapporto tra Alessio Falsone e Anita Olivieri. Un rapporto che ha manifestato non pochi dubbi nella Casa più spiata d’Italia, in particolar modo da parte di Beatrice Luzzi e Simona Tagli. La gieffina ha tentato di giustificare la sua scelta spiegando che Beatrice, per esempio, si è sempre lamentata che non ci provasse con nessuno, da Federico a Vittorio per citare due nomi.

Anita Olivieri ha fatto presente dal canto suo che non ci sarebbe alcuna strategia ed è convinta che probabilmente Beatrice Luzzi non provi simpatia per lei a prescindere. La concorrente ha confessato di stare male al pensiero di sapere che Edoardo sta soffrendo:

“Ho passato 10 anni difficili e per me è stata dura. Non posso farci niente se trovo un ragazzo per portare avanti questa cosa. Ma se capitano queste cose. Io ho fatto il possibile”.

A quel punto Beatrice Luzzi ha continuato a dire come per lei, per quanto possa esserci attrazione e affinità tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, ci sarebbe stata una mancanza verso Edoardo: “Voleva fosse il padre dei suoi figli. Io credo alla passione, ma sarebbe stato da rispettare”.

Cesara Buonamici non si spiega invece come mai Anita abbia sempre parlato così tanto di lui se poi è finita in questo modo.Anita Olivieri ha detto di aver parlato di Edoardo dopo tre mesi e di avere sempre tutelato questa cosa. Lei era convinta che da lì a poco sarebbe uscita e per questo ha voluto parlarne: “Io gli avevo detto che lui era libero”.

Alfonso Signorini ha fatto notare che può capitare di cedere alla passione di un istante. Dalla sua Anita Olivieri ha continuato a giustificare la sua posizione. A intervenire anche Giampiero Mughini, che dopo aver parlato della sua esperienza personale ha detto:

“Qui è tutto sotto il controllo delle macchine di Canale 5, prima serata, con tante persone. Come si fa a vivere come se niente fosse tutto questo? Edoardo che è stato accolto con occhi sbigottiti di passione, lucenti. E adesso viene triturato televisivamente. A miei occhi questo è orrendo. Qualsiasi cosa poteva essere rimandata. Chiedo scusa ad Alessio anche, però….”