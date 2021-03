1 Uno sconosciuto entra in casa di Johnny Depp

Uno sconosciuto, ancora una volta quest’anno, ha fatto irruzione nella casa di Johnny Depp. A gennaio 2021, infatti, una donna si era introdotto nella sua abitazione. L’allarme era scattato e lei era scappata poco prima che la polizia arrivasse. Questa volta, invece, i poliziotti hanno fatto in tempo, ma partiamo dall’inizio per cercare di capire tutto quello che è successo.

Secondo quanto riporta il sito TMZ il fatto sarebbe avvenuto giovedì scorso. Le forze dell’ordine, infatti, hanno riferito al noto sito americano che un vicino ha chiamato gli agenti perché aveva notato, nel suo giardino sul retro, un uomo (in apparenza senzatetto) che si rilassava nei pressi della piscina. Il testimone, poi, ha raccontato che non appena ha cercato di parlargli l’intruso ha saltato il cancello avvicinandosi sempre più alla casa dell’attore hollywoodiano.

Lo sconosciuto, quindi, avrebbe avuto accesso alla casa di Johnny Depp in qualche modo. La polizia, questa volta chiamata dalla squadra di sorveglianza della celebrità, è tornata sul posto. In base a quanto si apprende, gli agenti hanno dovuto buttare giù la porta d’entrata, perché l’altro si rifiutava di aprire, e hanno trovato l’uomo mentre si faceva una doccia in uno dei bagni della star. In seguito, poi, hanno scoperto che prima aveva anche preparato un drink.

Johnny Depp non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla faccenda. Lo sconosciuto, tuttavia, è stato portato via dalla polizia e pare che sia stato accusato anche di atti vandalici a causa della porta danneggiata. In caso di ulteriori sviluppi non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate, nel frattempo, a seguirci per tante altre news.