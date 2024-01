“Se non fai la brava ti tolgo Elsa e metto Lino Banfi”, Fedez rimprovera Vittoria, lui risponde

Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Gennaio 2024

Ieri sera Fedez ha menzionato Lino Banfi nelle proprie Stories di Instagram e poche ore dopo l’attore ha risposto a lui e alla figlia Vittoria con grande ironia.

La risposta di Lino Banfi

Fedez è da sempre capace di intrattenere e divertire il suo pubblico sui social, Soprattutto da quando sono nati Vittoria e Leone. I fan sono sempre contenti di vedere i figli protagonisti di momenti spassosi, proprio come quello di ieri sera che ha coinvolto anche Lino Banfi.

Nel video qui sotto possiamo vedere Federico e Leone mentre stanno giocando con un gioco da tavolo. Non appena arriva, però, Vittoria comincia a distruggere tutto e il papà le dice che se non farà subito la brava toglierà dalla sua camera i pupazzi di Elsa e Anna per rimpiazzarli con quelli di Lino:

“Stavamo giocando a Pokemon poi è arrivata lei e ha distrutto tutto. Basta, Vittoria! Sì, se fai la monella solo suoi poster in cameretta”.

Sentiamo Leone chiedere “cos’è?” e Fedez spiega che si tratta di un attore molto simpatico. Poi Vittoria domanda se è cattivo e il rapper replica che è davvero buono, in realtà. Tuttavia la piccola non vuole che le sue cose siano portate via e da quel momento si comporta un po’ meglio.

Del tutto a sorpresa è poi arrivata la risposta social di Lino Banfi stesso. Nel filmato che vi lasciamo di seguito dice al cantante di aver fatto bene e poi si rivolge a Vittoria: “Togliamo Elsa, mettiamo i miei poster e il pupazzo mio. Così è contento anche Leone“.

Alla fine Banfi manda un tenero saluto divertito a tutta la famiglia Ferragnez, compresa Chiara Ferragni alla quale storpia il nome con un marcato accento pugliese. Tantissimi sono stati i commenti di apprezzamento da parte dei follower di entrambi gli artisti.