Secret party con VIP per Francesca Pappalardo nel cuore di Roma

Spettacolo

Niccolo Maggesi | 10 Febbraio 2024

Un party segreto in Via Margutta. Nulla di proibito, ma un’occasione unica ed esclusiva per celebrare i 40 + 1 di Francesca Pappalardo, l’imprenditrice del beauty ideatrice dei centri Like a Star.

La festa è stata organizzata alcune sere fa presso l’Osteria La Segreta, ma l’accesso non era aperto a tutti, anzi! Per entrare nel locale e scatenarsi con gli altri invitati era obbligatorio conoscere la “parola d’ordine”. Quale? Ma naturalmente proprio quei 41 anni che la festeggiata voleva celebrare in compagnia di amici e collaboratori.

La cena – o per meglio dire il dinner show – allestita presso il locale di Via Margutta aveva come sottofondo la musica del performer Michele Contesi, un nome tra i più noti ai frequentatori delle notti romane.

Youma e Francesca Pappalardo

E gli amici di Francesca, chi erano? Non persone qualsiasi, ma volti noti dello spettacolo e della TV. Non hanno scelto di mancare la showgirl Manila Nazzaro, la ballerina e conduttrice Matilde Brandi, l’attrice Milena Miconi, e poi Antonella Mosetti, l’ex top model Youma Diakite, l’ex letterina Alessia Fabiani, e poi Fanny Cadeo o Sofia Bruscoli.

Matilde Brandi, Francesca Pappalardo e Milena Miconi

Gli occhi di molti erano puntati su Manila Nazzaro, presentatasi con il compagno Stefano Oradei. Showgirl e ballerino di Ballando con le Stelle si uniranno infatti in matrimonio il prossimo 13 maggio.

E a proposito di ballo, la serata è stata animata anche da alcuni momenti danzerecci. Una coppia di ballerine ha infatti coinvolto gli invitati con le proprie coreografie, prima del culmine della festa raggiunto quando la Pappalardo ha presentato una torta a piani decorata in argento e blu. Un vero e proprio spettacolo immortalato immediatamente dagli invitati per i social, altra immancabile vetrina dell’evento.