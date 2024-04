Selen si confida prima dell’Isola dei famosi: “Ho tentato il sucidio”

NEWS

Debora Parigi | 6 Aprile 2024

isola dei famosi 2024

In procinto di partire per l’Isola dei famosi, Luce Caponegro in arte Selen, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Quindi ha raccontato della sua carriera nel porno e poi del successivo cambiamento di vita. Ma ha anche ricordato un periodo molto buio quando ha tentato di suicidarsi. Ecco cosa ha detto.

L’ex pornostar Selen rivela di aver tentato di togliersi la vita

Lunedì la vedremo iniziare la nuova avventura all’Isola dei famosi come naufraga e oggi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Stiamo parlando di Luce Caponegro, conosciuta anche con lo pseudonimo di Selen, nome scelto durante a sua carriera di pornostar. Nel programma di Canale 5 ha parlato della sua carriera e della sua vita privata affrontando anche il periodo difficile quando aveva 18 anni. Selen, infatti, cercò che togliersi la vita, come lei stessa ha rivelato:

“In realtà non è che io lo vollesi fare, in realtà a un certo punto il cervello va come in blackout. Non c’è più scelta giusta. I bivi sono sempre difficili da percorrere, da decidere, destra, sinistra. Sai che se ne prenderai uno, l’altra strada è completamente chiusa e non potrai più ritornarci. Prendi l’altro, idem. Io ero giovane, avevo solo 18 anni, ero poco più che una ragazzina. E quindi ho tentato il suicidio. Mi sono laciata sotto un camion e sono stata ripresa per una ciocca di capelli. Tirata indietro e attaccata alla rete di un recinto di una casa”.

A salvarla era stato il suo fidanzatino dell’epoca che cercò con tutta la sua forza di tenerla ferma ed evitare che si togliesse la vita. Lei infatti tentava di divincolarsi per tornare a lanciarsi in mezzo alle auto che passavano per la strada. “Non volevo scegliere”, ha spiegato Selen per motivare il suo gesto. “Non volevo prendere quella decisione”.

Per uscire da questa situazione, da questo tunnel, è stata ricoverata, ma è uscita subito il giorno dopo. Per circa un mese o due non ha più parlato con nessuno. Poi piano piano ha ritrovato la voglia di vivere e in questo l’ha aiutata molto il poter essere libera a contatto con la natura.