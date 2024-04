Sonia Bruganelli, come ha reagito Bonolis al suo ruolo di opinionista a L’Isola

Spettacolo

Andrea Sanna | 6 Aprile 2024

Isola dei Famosi verissimo

A Verissimo Sonia Bruganelli ha svelato qual è stata la reazione di Paolo Bonolis al suo ritorno in TV come opinionista de L’Isola

Pronta al ritorno in TV come opinionista de L’Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli ha raccontato le sue sensazioni a Verissimo e svelato come ha reagito Paolo Bonolis a questa sua nuova esperienza televisiva.

Isola, Sonia Bruganelli svela come ha reagito Bonolis

Insieme a Vladimir Luxuria e Dario Maltese, oggi Sonia Bruganelli è stata ospite di Verissimo e ha parlato del suo ritorno in TV come opinionista de L’Isola dei Famosi. Entusiasta dell’incarico ricevuto ne ha parlato con Silvia Toffanin. La conduttrice, curiosa, ha voluto sapere cosa le ha detto l’ex marito Paolo Bonolis dopo aver accettato la proposta. Sempre molto diretta, Sonia ha detto:

“Cosa mi ha detto Paolo? Mi ha supportato tanto. Al GF mi diceva ‘ma dove vai?’, invece comincia a crederci anche lui. È un bel segno”.

Con il sorriso sulle labbra la Bruganelli ha raccontato anche quali sono le sue sensazioni prima di questo debutto. L’opinionista è molto carica, grazie anche all’ambiente che la circonda dove pare trovarsi davvero molto bene:

“Se sono pronta? Io credo di sì. Prontissima ed emozionata. perché mi fa piacere esserci in questa Isola. Questo gruppo è… ci vogliamo bene e può essere un’esperienza positiva”.

Sonia Bruganelli ha fatto, infine, anche un paragone tra L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello. Se il secondo per lei è stato una vera e propria sorpresa, con l’Isola si tratta invece di una diversa sfida che ha accolto nel migliore dei modi:

“Il Grande Fratello per me è stato, come dissi, una sorpresa ma anche un’opportunità figlia anche del fatto che a me piaceva. Ho detto mille volte che mi sono laureata con una tesi sul Grande Fratello e per me è stato una sfida, un gioco. L’Isola è totalmente diversa, è un altro tipo di sfida perché totalmente diversa dal GF. Ho piacere di esserci”.

Le premesse dopo queste parole sembrano esserci tutte e Sonia Bruganelli non vede l’ora di cominciare! L’appuntamento con L’Isola dei Famosi è fissato per l’8 aprile in prima serata su Canale 5.