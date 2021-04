1 Il nuovo look di Selena Gomez

Negli ultimi mesi a tornare con nuova musica è stata Selena Gomez. Dopo aver pubblicato nel 2020 l’album Rare, lo scorso gennaio l’ex act Disney ha rilasciato ben due nuovi singoli, De Una Vez e Baila Conmigo, che hanno anticipato il nuovo EP della cantante, Revelación, uscito lo scorso 12 marzo. Si tratta del primo progetto della Gomez interamente in lingua spagnola, e in queste settimane sta ottenendo un discreto successo.

Nel mentre i fan di Selena attendono con ansia il momento in cui la cantante potrà nuovamente partire in tour, per presentare la sua nuova musica. Da anni infatti, anche a causa della sua malattia, l’artista non si esibisce live in concerto, ma senza dubbio non appena possibile verranno annunciati nuovi show.

In attesa di quel momento da qualche ora Selena Gomez è finita al centro dell’attenzione mediatica. Inaspettatamente infatti la cantante ha deciso di diventare bionda e sui social si è mostrata con un nuovo look, che naturalmente non è passato inosservato. Questa la foto che sta facendo discutere gli utenti:

Tuttavia il cambio di look di Selena non è l’unica cosa che nelle ultime ore ha fatto discutere. La cantante infatti sui social ha scritto a nientemeno che a Mario Draghi, facendo una richiesta che però ha scatenato l’ira di numerosi utenti. Vediamo cosa è accaduto.