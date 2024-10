Stasera a Ballando con le Stelle, Selvaggia e Canino hanno attaccato Sonia Bruganelli con una serie di critiche e bordate: “Al GF insultavi senza difficoltà; non sei qui per soldi, sei milionaria”.

Sonia Bruganelli, Selvaggia e Canino contro di lei

Come abbiamo detto Sonia Bruganelli questa sera ha avuto non poche difficoltà a Ballando con le Stelle. Questo perché a seguito della puntata scorsa ha fatto una lastra che a riscontrato una frattura alla costola. L’accaduto ha necessariamente compromesso la performance di stasera, tanto che lei non è riuscita a dare quello che avrebbe potuto, ma ha comunque portato a casa l’esibizione.

Milly Carlucci ha voluto comunque far notare questo aspetto. Sonia Bruganelli, nonostante tutto, non si è fermata! Insomma è servito coraggio e grande tenacia, assumendosi tutti i rischi del caso, per riuscire a esibirsi stasera. Ed è quello che sia Sonia che Francesco Paolantoni (anche lui alle prese con un guaio fisico) si sono trovati a dover fare gli straordinari.

Ma tornando alla concorrente, com’è andata la sua esibizione sulle note di uno slowfox? Lei e Carlo Aloia dopo il ballo si sono ovviamente presentati davanti alla giuria ed inevitabile è stato lo scontro con alcuni giurati, specie dopo quanto accaduto nelle scorse puntate e in settimana.

Lo scontro in studio a Ballando

Subito dopo l’esibizione, Carolyn Smith ha voluto incoraggiare Sonia Bruganelli: “Fregatene delle altre concorrenti, sei unica, hai le gambe top, pensa a te stessa, hai tanto da offrire”. Parole queste che hanno scatenato la reazione di Selvaggia Lucarelli, che non si è detta d’accordo con lei, trovando il tutto “troppo modesto”, senza voler “turbare nessuno”: “Hai detto che ci sarebbe rimasta male tua figlia…”

Sonia Bruganelli ha provato a difendersi dalle parole: “Non uso mia figlia, ma sono io come madre che mi sono sentita in difficoltà”.

Un po’ sorpresa dalla sua reazione, però Selvaggia Lucarelli ha lanciato una bordata: “A insultare tutti al Grande Fratello non ti sentivi in difficoltà… Ti avevo fatto un complimento dicendo che avevi una grande personalità. Ti vedo molto confusa. La sensazione è che ti adegui in base a quello che ti conviene fare al momento. Non ti conviene che si parli solo di ballo perché sei ultima nella lista. Calibri quello da dire e la reazione da avere in base all’umore che percepisci nella serata. Prova ad essere te stessa”.

La Bruganelli ha confidato di essersi sentita a disagio, mentre invece Selvaggia Lucarelli ha dichiarato: “Tu fai l’opinionista in tv, non sei una che lavora dietro le quinte, sei una navigata. TI fai dirette”. Dalla sua Sonia ha detto che non pensava di trovarsi dallo psicologo, ma Canino le ha fato una nuova bordata: “Non sei venuta qui per bisogno di soldi perché sei milionaria”. Lei ha risposto che è lì per ballare. Più clementi nel giudizio Matano e Mariotto, anche se ha preso appena 27 punti.