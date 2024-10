Che spettacolo Benedetta Parodi e Fabio Caressa. La loro esibizione ha conquistato Milly Carlucci! La conduttrice dopo l’esibizione ha lanciato una proposta: “Firmate il contratto per il prossimo anno”

Benedetta Parodi e Fabio Caressa conquistano Milly!

Dopo Barbara d’Urso nella scorsa puntata, in tantissimi erano curiosi di sapere chi sarebbero stati i ballerini per una notte del terzo appuntamento di Ballando con le Stelle. Ebbene stavolta a mettersi in gioco abbiamo visto Benedetta Parodi e Fabio Caressa, coppia amatissima.

LEGGI ANCHE: Ivano dei Cugini di Campagna ricorda in lacrime la malattia: “Sono andato in coma, due mesi paralizzato”

Entrambi nel loro lavoro sono molto apprezzati, lei come conduttrice televisiva di Bake Off Italia; lui come giornalista sportivo di Sky Sport. Tutti e due nel loro hanno sempre dimostrato di essere dei campioni, ma lo saranno stati anche nella danza? La risposta è sì!

Benedetta Parodi e Fabio Caressa si sono esibiti stasera a Ballando con le Stelle e non hanno deluso le aspettative del pubblico, che attendeva con grande interesse questo momento.

Nel dettaglio, come riportato dal comunicato Rai, Benedetta Parodi ha ballato una samba sulle note del brano “La partita di pallone” di Rita Pavone. Ad accompagnarla il ballerino Samuel Santarelli. Dall’altra parte Fabio Caressa ha danzato anche lui su una samba con sottofondo la canzone “Il baccalà” di Nino Ferrer. Con lui la ballerina Maria Ermachkova.

ma che belli e che bravi fabio e benedetta! #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/xKUORCKqbo — Alice (@universoalice) October 12, 2024

LEGGI ANCHE: Selvaggia elogia Federica Nargi e stuzzica gli influencer: “Sei un volto pulito, non mostri i figli sui social”

Ma qual è stato il giudizio finale della giuri di Ballando con le Stelle per Fabio Caressa e Benedetta Parodi? La giuria è rimasta stupita. Carolyn Smith ha persino avanzato l’idea di averli il prossimo anno come concorrenti. Stessa cosa Milly Carlucci che ha fatto firmare “il contratto” per averli come concorrenti il prossimo anno. Un rito ormai noto nella trasmissione di Rai 1.