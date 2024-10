Nonostante l’acciacco fisico dovuto a una costola fratturata, stasera a Ballando con le Stelle Sonia Bruganelli è comunque scesa in pista e ha ballato.

Sonia Bruganelli balla con la costola fratturata

Ballando con le Stelle come ogni edizione e ogni puntata che si rispetti ci riserva delle sorprese, belle o brutte che siano. Questa sera Sonia Bruganelli si è esibita comunque, nonostante quanto successo tra la scorsa e questa settimana. Cosa, vi starete chiedendo?

Sonia Bruganelli si è infortunata e dopo una serie di accertamenti la lastra ne ha evidenziato una frattura alla costola. Un infortunio che certamente non ci voleva. Ma lei stessa sui social aveva avvertito che sarebbe comunque scesa in pista. Insieme al suo insegnante Carlo Aloia con pazienza ha cercato di trovare una soluzione al problema, realizzando così una coreografia che permettesse a entrambi di esibirsi lo stesso.

Un rischio, certo, ma entrambi non hanno voluto mancare all’appuntamento e Sonia Bruganelli si è sentita di mettersi comunque in gioco nonostante il problema riscontrato. La situazione dunque non era delle migliori, ma la puntata a casa l’hanno portata in ogni caso.

Così infatti Sonia Bruganelli con tutte le precauzioni del caso è scesa in pista a Ballando con le Stelle insieme al suo maestro. Hanno realizzato i passi di danza, chiaramente lei con tutti i limiti e accorgimenti del caso, ma hanno portato a termine la loro prova.

Spesso a Ballando con le Stelle abbiamo visto casi di questo tipo, in cui i concorrenti in gioco si sono trovati a salire sul palco con dei problemi. Ricordiamo per esempio Luisella Costamagna o Gabriel Garko, giusto per citare due protagonisti delle edizioni più recenti della trasmissione.

Nella stessa puntata oltre a Sonia Bruganelli, anche Francesco Paolantoni ha fatto i conti con dei problemi di salute, ma è comunque ballato ed è stato piuttosto criticato.