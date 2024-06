Selvaggia Lucarelli su Fedez: “Non lo perdonerò mai per quello che mi ha fatto” (VIDEO)

Spettacolo

Redazione | 12 Giugno 2024

Fedez

Durante la lunga chiacchierata con Gianluca Gazzoli nel podcast BSMT Selvaggia Lucarelli ha rivelato qual è la cosa che non riuscirà mai a perdonare a Fedez.

La confessione di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, nel corso dell’intervista rilasciata al podcast BSMT, si è aperta sulla sua vita privata raccontando aneddoti inediti. Tra questi ha anche confessato di essere perseguitata da uno stalker da anni: “Mi perseguita, è inquietante“. Tuttavia la maggior parte della chiacchierata si è concentrata sui Ferragnez, con cenni a un fatto del passato che in qualche modo coinvolge anche Fedez.

Come possiamo ascoltare anche dal video qui sotto la giornalista racconta un episodio avvenuto nel 2017 mentre si trovava in vacanza in India: “Lui ha fatto una cosa che non gli perdonerà proprio mai“. Il tutto ha avuto inizio nel momento in cui le è stato inviato un video di due youtuber, gli Arcade Boyz: “Per 15 minuti mi insultavano dicendo delle cose orribili“.

Ma che cosa ha a che fare Fedez con tutto ciò? Il rapper entra il scena nel momento in cui Selvaggia Lucarelli, al suo ritorno in Italia, ha scritto un articolo su Chiara Ferragni: “Non ricordo il motivo preciso“. Questi due youtuber, che nel frattempo la giornalista aveva denunciato, sono stati invitati al compleanno di Federico:

“Gli dà i suoi avvocati e io ho capito che di tante cause di cui si appropriava non gliene fregava proprio niente. Lì c’era bodyshaming, sessismo, violenza verbale, cyberbullismo, istigazione all’odio…

Perché loro istigavano i loro fan a venirmi insultare. Non stiamo parlando di ragazzini di provincia, ma di persone che avevano più di 150mila follower, credo”.

Fedez deciderà di rispondere a queste dichiarazioni oppure preferirà non farlo? Per scoprirlo non ci resta che attendere il passare dei giorni. Noi vi terremo aggiornati e nel caso in cui dovessimo avere ulteriori news non esiteremo a informarvi.