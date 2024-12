Da Noi… A Ruota Libera, Selvaggia Lucarelli ha parlato della discussa vicenda su Guillermo Mariotto. La giudice ha dichiarato: “So cosa succede, non ne posso parlare. È un periodo di grossa fragilità per lui, a seguito di alcuni problemi”.

Le parole Selvaggia Lucarelli su Mariotto

Dopo Domenica In su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Da noi… a ruota libera. Ospite di Francesca Fialdini è stata la giudice di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli. Durante la sua intervista, tra un racconto e un altro, ha avuto modo di dire la sua anche sul caso che ha coinvolto il collega di poltrona, Guillermo Mariotto.

Se n’è parlato davvero tanto, ma cosa ne pensa Selvaggia Lucarelli? In qualche occasione la giudice di Ballando si è espressa, ma ora in questa chiacchierata ha avuto la possibilità di approfondire meglio il suo punto di vista. Ecco le parole della Lucarelli:

“Molti ieri giocavano sul fatto che avesse un look informale. Come se dovesse dargli la personalità del penitente. Mariotto non è una persona strategica e non è uno che pianifica. Lo conosco da 9 anni. Non l’ho sempre amato e negli anni, l’avrei preso a palettate. Specie due anni fa, quando c’è stato Lorenzo ed è morta mia mamma. Ho avuto un anno orribile, non ho vissuto empatia. Anzi, andava a dire in TV che odiavo le donne e mi ha massacrata”.

A seguito di questo appunto, però, Selvaggia Lucarelli ha fatto sapere di conoscere in parte il periodo complesso che sta attraversando Guillermo Mariotto. Ovviamente per questione di rispetto e privacy ha detto che non ne avrebbe parlato, dunque si è limitata a commentare quanto già conosciamo:

“Quest’anno lui ha una grossa fragilità a seguito di alcuni problemi che non possiamo condividere pubblicamente. In parte conosco e in parte no. Ha destato confusione il fatto che non sia lineare. Ci aspettiamo sempre cose originali, attribuendole all’originalità del suo personaggio. Molti hanno pensato che l’uscita di scena era fatto per stupire, ma non è così. In questo caso si trattava di un momento di grande sofferenza e fragilità”.

Secondo il punto di vista di Selvaggia Lucarelli ci sarebbe stata una mancanza di comprensione. Ecco perché consiglia di non trarre conclusioni affrettate in un periodo del genere per Guillermo Mariotto. Quindi per concludere ha fatto sapere:

“Ci è stata una mancanza di comprensione. Ecco perché dico di non giudicarlo in questo momento e usare delicatezza e prudenza. Non penso che stia bene. Lui non ha fatto una bella cosa e sapeva di rischiare il suo posto. Gli voglio bene con tutti i suoi difetti e limiti”.

Con queste parole dunque Selvaggia Lucarelli ha commentato la vicenda.