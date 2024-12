I dettagli sulla trama e anticipazioni di Endless Love per la puntata di lunedì 16 dicembre

Ultima settimana di messa in onda di Endless Love prima delle vacanze natalizie. Ecco le anticipazioni e la trama in vista della puntata del 16 dicembre!

Anticipazioni Endless Love 16 dicembre

Inizia una nuova settimana e siamo pronti a fornirvi tutte le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 16 dicembre. Siete curiosi di scoprire cosa vi aspetta? Continuate a leggere, perché ci saranno diversi spoiler!

Kemal riesce a ottenere il divorzio da Asu. È costretto, però, come da accordi, di cedere le quote all’azienda. Per evitare che finiscano nelle mani sbagliate, le cede a Mujgan, che a sua volta promette di vigilare sulla trasparenza della holding.

Nihan nel mentre escogita un piano, con l’aiuto di Zeynep, per estrapolare una confessione ad Asu.

Emir si accorge che c’è qualcosa sotto, ma ormai è troppo tardi. Peraltro viene a sapere che Gürcan si è risvegliato. Per tale ragione esorta la sorella a costituirsi e confessare i suoi crimini, altrimenti rischierebbe di andarci anche lui di mezzo.

Quando va in onda Endless Love

Nel corso di questa settimana quando va in onda Endless Love? Vediamo insieme tutti gli orari per poter seguire la serie turca di Canale 5:

Come avviene ormai da tempo, dal lunedì al venerdì le puntate hanno come appuntamento le 14:10 ;

al le puntate hanno come appuntamento le ; Nel corso della settimana c’è anche la puntata serale, al giovedì e per la precisione alle 21:30 circa.

e per la precisione alle circa. Il sabato, infine, andrà ancora in onda alle 15:00, per poi lasciare spazio a Verissimo.

Ricordiamo che questa settimana non ci saranno variazioni, ma dal 23 dicembre la dizi turca andrà in pausa per le vacanze natalizie. Solo al sabato ci sarà un piccolo spazio con versione ridotta dalle 16:00 alle 16:30.

Attualmente stiamo seguendo la seconda e ultima stagione e manca sempre meno a capire e scoprire come finisce Endless Love.

Dove vederlo in TV e streaming

Se amate così tanto Endless Love vi tornerà utile senza dubbio sapere dove vedere in TV e in streaming la serie turca.

Il primo metodo è quello di sintonizzarsi su Canale 5, mentre se si preferisce lo streaming, si può fare uso di Mediaset Infinity, su sito, app o smart TV.

Vi basterà semplicemente effettuare l’accesso o registrazione e seguire la puntata in diretta, così come avviene su Canale 5, oppure rivedere gli episodi in un secondo momento.