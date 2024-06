Selvaggia Lucarelli ha parlato in TV di Chiara Ferragni e ha rivelato se ha ai provato tenerezza per lei. Le sue parole

Durante l’appuntamento con la nuova puntata di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” Selvaggia Lucarelli ha parlato di Chiara Ferragni facendo una confessione inaspettata.

Le parole di Selvaggia Lucarelli su Chiara Ferragni

Ieri sera Selvaggia Lucarelli è stata ospite del programma di Piero Chiambretti “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” e ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti. Tra i vari argomenti trattati, infatti, ha spiegato perché non accetterà mai l’invito di Francesca Fagnani a Belve e poi ha aperto una parentesi su Chiara Ferragni e il ‘caso Pandoro‘:

“Io faccio il mio mestiere. Credo che loro si siano rovinati e credo che Chiara Ferragni sia responsabile delle sue azioni. Non le ho detto io di mescolare un’operazione commerciale con una benefica e di far finta che comprando i Pandori si contribuisse alla donazione all’ospedale Regina Margherita. Non posso sentirmi responsabile”.

Successivamente, però, ha anche fatto una confessione inaspettata per quanto riguarda il suo pensiero iniziale al ‘Pandoro-Gate‘. La giornalista stessa non si aspettava che tutto crollasse per l’influencer e ha aggiunto:

“Se tu mi chiedi se nel buio della mia cameretta, quando spengo la luce… Questo volevi, eh! Vuoi giocare sui miei sensi di colpa. Un po’ sì, i primi giorni. Non mi aspettavo che la travolgesse tutto questo e pensavo che per un po’ di tempo avrebbe pagato caro questo errore. No, davvero, non credevo che sarebbe crollata ogni cosa”.

Quando poi Selvaggia Lucarelli ha capito che “stava venendo giù tutto” in alcuni momenti si è chiesta che cosa stesse passando Chiara: “Umanamente parlando è chiaro che è un disastro“. Tutte le dichiarazioni della giornalista possono essere recuperate nel video qui sopra oppure accedendo alla piattaforma streaming gratuita RaiPlay.

Rimaniamo in attesa di altre eventuali dichiarazioni da parte della Lucarelli o di una replica di Chiara Ferragni.