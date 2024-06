A poche ore dalla finale de L’Isola, Vladimir Luxuria sbotta sui social con una stoccata: “Immagini estrapolate per mettermi in cattiva luce”

In attesa della finale de L’Isola dei Famosi stasera su Canale 5, Vladimir Luxuria ha voluto ringraziare tutti, a partire dall’editore per l’opportunità offerta e passare poi al pubblico. C’è stato anche un momento in cui la conduttrice ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa e si è detta dispiaciuta per chi ha provato a metterla in cattiva luce, con scarsi risultati.

Vladimir Luxuria e la stoccata a poche ore dalla finale

Stasera finalmente scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione de L’Isola dei Famosi. C’è grande attesa tra i naufraghi per scoprire chi tra loro riuscirà ad arrivare fino in fondo. Ebbene Vladimir Luxuria nelle scorse ore ha voluto portare i fan del programma nel backstage, per invitarli così a seguire questa puntata.

LEGGI ANCHE: Nicole Murgia reagisce al gossip sul presunto flirt con l’ex fidanzato di Anita Olivieri

Con un video sui social, Vladimir Luxuria ha ringraziato tutte le persone che hanno lavorato in questi mesi per la realizzazione del programma: “Io ho avuto il privilegio e l’opportunità di imparare a condurre una diretta televisiva, affianco di tanti professionisti che ho conosciuto durante questa mia esperienza e che devo davvero ringraziare tutti. Ce l’ho messa tutta e ho fatto tutto quello che ho potuto per non deludere il pubblico da casa e per non deludere chi mi ha dato questa grande opportunità e riposto fiducia in me”.

Nel suo lungo discorso, raccolto in un video, Vladimir Luxuria ha ringraziato l’editore per l’opportunità data e per quanto si dicano e scrivano tante cose, il sentimento della gratitudine è quello che lei prova sempre.

Infine Vladimir Luxuria ha voluto fare anche un appunto sul finale, dicendosi dispiaciuta per alcuni filmanti che sono emersi sul suo conto. “Mi dispiace per alcune immagini che sono state estrapolate per mettermi in cattiva luce, con chi invece ha avuto così tanta fiducia in me”, ha detto la conduttrice. Un modo come un altro per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

In chiusura Vladimir Luxuria ha ricordato di essere una persona molto sincera e schietta, per poi ringraziare ancora tutti e rinnovare l’appuntamento a oggi con la finale de L’Isola dei Famosi.