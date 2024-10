Selvaggia Lucarelli, a Domenica In, ha punto ancora Sonia Bruganelli criticando i suoi comportamenti a Ballando con le stelle

Sonia Bruganelli è stata criticata anche a Domenica In da Selvaggia Lucarelli, la quale in realtà le ha dato anche un consiglio. Tra gli altri opinionisti c’è chi è stato d’accordo con lei e chi in disaccordo .Scopriamo tutto ciò che è successo.

Le critiche di Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli

A Ballando con le stelle, ieri sera, c’è stata una discussione tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Durante la conversazione sono state lanciate delle frecciatine e la concorrente è stata criticata anche da una parte del pubblico a casa, tuttavia ha chiesto scusa per il suo atteggiamento. Oggi, a Domenica In Guillermo Mariotto ha affermato di aver apprezzato le sue parole:

“Ha chiesto scusa, si è posta con umiltà. Personaggi di questo calibro che chiedono scusa pubblicamente mi piacciono. Se è stata invitata avrà fatto qualcosa, voi conoscete tutto di loro e io no”.

A intervenire è stata anche Selvaggia Lucarelli, la quale le ha consigliato di smetterla di trovare scuse per i suoi comportamenti. Deve trovare una coerenza con se stessa e mantenere il suo personaggio:

“Cerca di appigliarsi ai salvagenti. L’ennesimo appiglio. Sonia Bruganelli non era simpatica a un sacco di gente neanche quando era la moglie di Poalo Bonolis, deve smetterla di cercare appigli. Deve cominciare a essere genuina.

Deve essere all’altezza di essere nella parte, deve saperla sostenere. A lei piace avere questo piglio provocando da casa, sul divano. Quando butta male ha paura di se stessa e di ciò che sta combinando. Continua a interpretare il tuo ruolo o fai danno al tuo personaggio”.

Selvaggia Lucarelli ha poi continuato riferendosi al ruolo di opinionista al GF Vip della Bruganelli. “Se io sono un predatore lei è una iena. Se io dicessi la metà delle cose che ha detto lei oggi sarei in prigione“, ha esclamato scherzando. Tuttavia il discorso si è chiuso perché, essendo assente, a molti non sembrava giusto parlare della concorrente.