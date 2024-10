Ad Amici 24, dopo ben 13 anni dall’ultima volta, Virginio è tornato come ospite in studio per presentare il nuovo singolo Amarene

Questo pomeriggio, nella nuova puntata di Amici 24, Maria De Filippi ha introdotto come ospite Virginio. Si tratta di un ritorno a distanza di 13 anni dalla sua vittoria nella decima edizione, ovvero quando vinse battendo Annalisa al Serale.

Virginio ospite ad Amici 24

Chi ha seguito Amici fin dalla prima edizione sarà sicuramente emozionato nel sapere di un gradito ritorno a 13 anni di distanza dalla sua partecipazione al talent. Grazie alle anticipazioni che ogni settimana vengono fornite da SuperGuidaTV, infatti, siamo a conoscenza del fatto che Virginio ha fatto il suo ingresso in studio per presentare il nuovo singolo ‘Amarene‘.

Dopo aver partecipato alla sezione Giovani di Sanremo 2006, dunque, Virginio si fa conoscere al grande pubblico grazie a Maria De Filippi. Il cantante riesce a vincere la decima edizione battendo in finale Annalisa. Facevano parte della stessa classe altri volti noti come Giulia Pauselli e Diana Del Bufalo.

In realtà, è apparso anche nell’undicesima edizione come Big, partecipando a una gara a parte con altri ex concorrenti. Oggi, nella puntata del 13 ottobre 2024 di Amici 24, il cantante è tornato in studio e sul sito WittyTV potrete vedere la sua esibizione.

La carriera di Virginio vanta numerosi successi, non solo dal punto di vista del suo repertorio musicale ma anche per quanto riguarda le collaborazioni con altri famosi artisti. Ricordiamo, infatti, che ha scrive ‘Limpido‘ e ‘Dove resto solo io‘ di Laura Pausini, per la quale apre nel 2024 le date del tour a Città del Messico e Miami. Tra gli altri, inoltre, possiamo ricordare che ha lavorato anche con Gianni Morandi, Giusy Ferreri, Alessandra Amoroso e Francesca Michielin.

Maria De Filippi lo ha accolto a braccia aperte nello studio di Amici 24 e gli ha fatto i complimenti. “Sono passati un po’ di anni, complimenti“, ha esclamato la conduttrice. Il cantante ha replicato: “Grazie di tutto, davvero. Perché è merito tuo“.