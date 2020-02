Selvaggia Roma: le frasi choc contro i cinesi e il Coronavirus

1 Con delle frasi choc contro i cinesi e contro il Coronavirus, Selvaggia Roma finisce al centro della polemica sui social

Come sappiamo sono giorni di tensione generale, questi, per via del Coronavirus che sta allarmando tutto il mondo. Tuttavia, come più volte ribadito dagli organi competenti, la situazione non è critica, ed evitare di ammalarsi potrebbe essere più semplice del previsto. Ciò nonostante, in molti, sui social, stanno dando un’impressione del tutto sbagliata, e proprio in queste ore a finire al centro della polemica è stata Selvaggia Roma. L’ex volto di Temptation Island, che spesso è finita al centro della polemica, ha infatti rilasciato dichiarazioni choc non solo contro il Coronavirus, ma anche contro la popolazione cinese, venendo attaccata e criticata dal web. Ma scopriamo tutto quello che è accaduto e le sue parole in merito.

In molti, negli ultimi giorni, si sono espressi in merito al virus, dando la loro opinione su quanto sta accadendo. Ed è anche quello che ha voluto fare Selvaggia Roma, che sui suoi social ha fatto un lungo sfogo, che non è passato inosservato. L’influencer oltre a dire la sua sul Coronavirus, ha attaccato anche i cinesi, rilasciando dichiarazioni che hanno lasciato il web senza parole. Queste le sue affermazioni:

“Si sono fatti scappare un virus creato in laboratorio, hanno scatenato un’epidemia mondiale, hanno messo in isolamento 50 milioni di persone e poi se entri in un loro negozio te inseguono tra gli scaffali perché non se fidano… Loro de noi! Vabbè”

A quel punto, ad intervenire è stata una ragazza cinese, che ha pensato bene di contattare in privato Selvaggia Roma, replicando al suo attacco immotivato. Quando però è arrivata la replica dell’influencer, la ragazza in questione ha deciso di pubblicare lo screen della conversazione avuta con Selvaggia, nel quale si leggono ulteriori dichiarazioni choc della Roma. Queste le sue parole:

“Si sono razzista contro i cinesi perché sono i primi ad esserlo contro di noi. Quindi problemi? Non rompermi più le p***e grazie”

A quel punto sui social si è scatenata una vera e propria polemica, e Selvaggia Roma è finita al centro dell’attenzione mediatica. Tuttavia l’ex protagonista non è la sola a pensarla allo stesso modo. Leggiamo le parole di altre influencer, che come Selvaggia si sono schierate contro il Coronavirus.