1 Selvaggia Roma è incinta

Lieta notizia arriva direttamente dal cast del Grande Fratello Vip 5. Selvaggia Roma, sebbene abbia fatto parte per poco del reality di Canale 5, ha comunque attirato su di sé l’attenzione e oggi torna a far parlare per un annuncio. L’influencer sul proprio profilo Instagram ha fatto sapere infatti di essere rimasta incinta e di condividere questa gioia con il suo compagno Luca Teni, a cui ha fatto dei ringraziamenti speciali:

“Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te. Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita. Mi auguro che la vita ci regali tutta la felicità che meritiamo di avere dopo aver avuto una vita difficile”, si legge dal post pubblicato da Selvaggia Roma.

“Sono grata alla vita di avere accanto un papà come te. Sono felice come non mai amore mio di dare alla luce nostro o nostra figlia. Sperando che la vita ci regali questo figlio/a sano e salvo” e per concludere sottolineando ancora la sua gioia: “Sono così felice così emozionata e così curiosa del futuro che verrà”.

Come vedete dal video, Selvaggia Roma ha riassunto i momenti salienti della sua storia d’amore con Luca, ma anche piccoli frammenti della gravidanza, dalla prima ecografia e non solo. Tanti coloro che si sono congratulati con Selvaggia e il suo compagno Luca Teti, dai fan per passare agli amici (di cui diversi volti noti). C’è chi però ha sollevato una critica nei confronti dell’influencer. Andiamo a vedere di chi si tratta…