Selvaggia Roma perde la bambina

Selvaggia Roma ha dato un annuncio che non avrebbe mai voluto dare e che i suoi follower non avrebbero mai voluto ricevere. Lei e il compagno Luca Teti erano al settimo cielo nel sapere di stare aspettando una bambina, la loro prima figlia. Purtroppo, però, oggi ha informato i fan di una terribile e dolorosa notizia. Qui di seguito le parole dell’ex gieffina su Instagram:

Questa è una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare. Purtroppo questa mattina, in una visita di routine dalla ginecologa, si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più. Non aggiungo altro, mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci.

A commentare anche l’ex Francesco Chiofalo, il quale ha affermato: “Mi dispiace veramente tantissimo“. Contornando il messaggio con delle emoticon con piangono, un cuore e delle mani che pregano. Come ricorda anche FanPage, inoltre, nei giorni appena trascorsi Selvaggia Roma aveva espresso un po’ di preoccupazione per la salute della figlia:

Ero tesissima e ho pianto mentre facevo l’inserimento dell’ago. Ero in emozione, continua paura. Poi mi hanno fatto un’ecografia per vedere il mio piccolino/a. Era stupendo/a. E anche lì fiumi di pianto.

Noi di Novella 2000 non possiamo fare altro che stringerci intorno a Selvaggia Roma e il compagno Luca Teti. Auguriamo alla coppia di superare questo dolore, un giorno, in qualche modo. Rinnoviamo anche il loro invito a tutti i fan di lasciare loro lo spazio necessario per piangere la grande perdita che hanno subito. Se mai saranno pronti a parlare della loro esperienza saranno loro i primi a farlo e a esporsi, senza alcuna pressone.

Mentre attendiamo la possibilità che ciò avvenga,

