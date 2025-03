Nel post puntata Senza Cri si è sfogata contro Rudy Zerbi e l’ha persino mandato a quel paese. Il prof ha voluto parlare con lei. La cantante si è scusata per le parole usate, ma linsegnante è parso implacabile: “Le tue scuse sono inutili”.

Senza Cri si sfoga contro Zerbi

Per Senza Cri la puntata del pomeridiano di ieri di Amici 24 è stata tutt’altro che semplice. Penultima in classifica nella sfida di canto giudicata da Giorgia, la cantante è parsa molto delusa. Così come lo è stata anche quando si è presentata davanti ai prof di canto per sostenere l’esame. Sia Rudy Zerbi che Anna Pettinelli, per motivi differenti, dopo averla sentita interpretare “Vedrai vedrai” di Luigi Tenco, le hanno rifilato un “No” secco.

Nel post puntata, andato in onda oggi durante il daytime di Amici 24, Senza Cri si è mostrata molto nervosa e la regia ha mandato in onda alcuni momenti con i suoi sfoghi, fino a che Rudy Zerbi durante un collegamento telefonico non ha chiesto di parlare con lei. Il professore ha ammesso di chiedersi delle volte chi sia davvero lei, dato che alcune volte è timida, delle altre in imbarazzo, ma poi mostrerebbe dell’altro.

Il prof Zerbi mostra in casetta alcune immagini di Senza Cri dopo la puntata di domenica #Amici24 pic.twitter.com/uh5sR1NJpE — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 3, 2025

Da qui i filmati in cui Senza Cri si è a lungo sfogata. Secondo la cantante i professori non avrebbero colto effettivamente il significato della canzone di Luigi Tenco. Peraltro ha aggiunto di essere molto seccata: “Mi fa arrabbiare l’ignoranza”, per poi continuare a parlare del senso del brano.

“Rudy mi ha detto questo che secondo lui quella canzone era di speranza ma non so, io conosco bene Luigi Tenco e non voglio essere presuntuosa, però non è un problema. Solo che lo trovo soggettivo e non oggettivo”.

Sicura di poter conquistare comunque la maglia del Serale, ha avuto da lamentarsi perché a detta sua “sfuggono i contesti storici di quella canzone”. Poi il culmine è arrivato quando ha aggiunto:

“Vaffanc*lo Rudy Zerbi, la sua soggettività, ma che ca*zo dici! “C’è della gioia in quella canzone”, ma dai. Proprio un errore grave, io esco pazza per queste cose e la cultura non si discute ma va bene lo stesso”.

Rudy Zerbi a seguito di queste dichiarazioni ha voluto confrontarsi con la cantante e ha così replicato: “Sul vaffanc*lo ci passo sù però ti presento la canzone”, per poi parlarne del senso. Per poi aggiungere: “Le sfumature sono tanto importanti, quindi quando tu che sei la timida Cri, fai queste affermazioni, cerca di vedere che esistono gli altri e cerca di capire le cose meglio e poi fai le piazzate che vuoi”.

In imbarazzo per l’accaduto Senza Cri ha provato a chiedere scusa per le parole extra utilizzate e per aver mandato a quel paese l’insegnante di Amici 24.

Il botta e risposta tra Zerbi e la cantante

Le scuse di Senza Cri non sembrano aver convinto per nulla Rudy Zerbi, che le ha definite totalmente “inutili” proseguendo poi con il dire “non ti faccio passare più nulla”. Il professore non ha gradito il modo in ci non abbia accettato un appunto e abbia piuttosto riservato questa affermazioni.

Secondo Zerbi avrebbe potuto esprimere il proprio pensiero in un modo differente rispetto a quanto fatto: “Se tu vuoi insegnare a me, ti ricordo che hai scelto un mestiere che non dipende solo da te, fuori da qui c’è il mondo e ci sarà anche qualcuno che la pensa diversamente da te”. Peraltro secondo il professore Senza Cri vorrebbe in qualche modo dare lezioni di musica, quando serve molto altro.

“Sei imbranata solo quando vuoi tu, poi mandi a fanc*lo!”, ha aggiunto il professore. L’allieva di Lorella Cuccarini ha provato a spiegarsi e ha ammesso di non volere dare lezioni di vita a nessuno, sostenendo che nel suo carattere ci sono state tante sfumature. Lei però ha detto di essere sicura sul significato del pezzo.

Infine Zerbi ha tagliato corto, senza dare modo di replicare alla cantante: “Cerca di essere te stessa, dicci chi sei. Prendi una decisione e trova una strada. Ti saluto e ti ringrazio per le lezioni di musica”. Senza Cri dalla sua sconfortata ha detto: “Mi sembra solo il modo per pungere, non ne trovo il senso sinceramente. Non so cosa dire…”. Ora riuscirà a prendere la maglia?