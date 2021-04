1 Serena Marchese infortunata al Serale di Amici

Questa sera si sta svolgendo la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Tra le tante sfide che si sono susseguite abbiamo visto anche un guanto di sfida voluto da Alessandra Celentano. Protagoniste, con un ballo latino americano, Martina e Serena Marchese, la quale si è infortunata poco dopo l’esibizione. Ma scopriamo insieme quello che è accaduto.

Il tutto ha avuto luogo poco prima dell’inizio della terza manche. Mentre la squadra perdente del secondo turno, ovvero quella composta da Zerbi e Celentano, stava tornando in balconata, la conduttrice ha dato la notizia. La ballerina, infatti, ha avuto un piccolo incidente, probabilmente, subito dopo la performance che l’aveva appena vista uscire perdente. Si è trattato di una piccola scheggia infilatasi nel tallone. Niente di grave, come detto anche dalla presentatrice stessa.

Serena Marchese, perciò, non si è infortunata gravemente. Ha avuto solo un piccolo intoppo che è stato risolto dietro le quinte. Per tale ragione non l’abbiamo più vista per qualche minuto seduta insieme ai suoi compagni di squadra. Tuttavia è riapparsa poco dopo durante l’esibizione di Sangiovanni, a gara appena ripresa. Possiamo tirare un sospiro di sollievo: continuerà a gareggiare regolarmente. Non ci rimane, quindi, di aspettare per scoprire chi sarà l’eliminato di questa puntata.

Nel frattempo continuate a seguirci per molto altre news.