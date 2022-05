Serena torna a parlare della Celentano riguardo le dure critiche ricevute

Serena parla delle critiche ricevute da Alessandra Celentano

Grandi ospiti nella puntata di oggi di Verissimo. Silvia Toffanin, infatti, ha avuto il piacere di avere in studio tutti e sei i finalisti di Amici 21. Dopo Alex, Sissi e Michele, ad entrare insieme sono stati Serena e Albe. La ballerina e il cantante si sono innamorati all’interno della scuola e sono arrivati insieme fino alla fine.

La coppia ha parlato della loro storia nata in casetta, del sostegno reciproco e di aver trovato un vero punto di riferimento l’uno nell’altra. Si sono detti molto innamorati e Albe è davvero felice del futuro della sua fidanzata. La ballerina, infatti, ha ricevuto una borsa di studio per una prestigiosa scuola di danza di New York.

A proprosito di studio, ad Amici Serena si è davvero impegnata tanto, ha fatto un’evoluzione pazzesca e tutto è stato grazie alla sua costanza. Durante il suo percorso ha anche ricevuto tantissime critiche, a volte molto forti, da parte di Alessandra Celentano. L’insegnante le ha sempre puntato il dito contro il fisico, non adatto secondo lei per una ballerina. Ma nonostante questo, la Maestra le ha fatto alcune volte i complimenti per i miglioramenti e l’approccio alla studio che ha sempre avuto. Ecco che quindi l’ex allieva di Raimondo Todaro ha parlato di questo rapporto ringraziando anche la Celentano.

“È stata anche lei importante in questo percorso. Perché con tutte le sue parole dette, a volte giuste a volte un po’ esagerate, ha saputo comunque sbloccarmi. Più ho persone intorno a me che mi dicono che è così e non così, più io cerco di fare meglio. Quindi mi ha aiutata anche questa cosa. Forse se non ci fosse stata, non lo so… Quindi devo ringraziare anche lei oltre che tutti gli altri.”

Potete rivedere l’intervista a Serena e Albe QUI sul sito di Mediaset Play.

