Chi è Albe di Amici 21? Età, inediti, fidanzata e Instagram

Tutte le informazioni sul cantante di Amici 21 Albe, dalla biografia, alla vita privata, se ha una fidanzata, quanti anni ha, i suoi inediti e Instagram.

Chi è Albe

Nome e cognome: Alberto La Malfa

Nome d’arte: Albe

Data di nascita: è nato nel 1999

Luogo di nascita: Alfianello (Brescia)

Età: 22 anni

Segno Zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: studente e cantante

Fidanzata: dovrebbe stare con una ragazza di nome Giulia

Tatuaggi: non sembra avere tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @albelama

Profilo TikTok: @albelama

Albe età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Albe, uno degli allievi di Amici 21 nella sezione canto. Il suo vero nome Alberto La Malfa, ed è nato ad Alfianello, in provincia di Brescia, nel 1999. Non sappiamo la sua data di nascita esatta, ma sappiamo che ha 22 anni di età, mentre non conosciamo il suo segno zodiacale. Per quanto riguarda l’altezza e il peso non abbiamo informazioni. Infine, riguardo i tatuaggi sembra non averne di visibili.

Nella vita Albe è uno studente di Economia all’Università Cattolica di Cremona, ma ha sempre avuto un debole per la musica sin da piccolo. Infatti ha dichiarato di non aver memoria di quando è iniziata questa passione, l’ha sempre avuta. Ha raccontato che quando era un bambino suo padre suonava la chitarra e lui rimaneva affascinato ad ascoltarlo.

Crescendo ha quindi iniziato a prendere lezioni di canto e di pianoforte e poi si è cimentato anche con la consolle come dj. Queste sue capacità lo hanno portato a lavorare in alcune discoteche presenti nelle zone vicino casa. Poi con il lockdown ha iniziato a scrivere e la sua passione per la musica ha preso una svolta con il cantautorato.

Vita privata: Albe di Amici ha una fidanzata?

Parliamo adesso della vita privata e sentimentale di Albe, ha una fidanzata o è single? Guardando sui social sembra che sia fidanzato con una ragazza di nome Giulia. Ci sono alcuni video su Tik Tok di loro insieme almeno fino a qualche mese fa. Non sappiamo però, al momento, se i due stiano ancora insieme oppure se si sono lasciati. Non ci sono interazioni a livello social e lui è un ragazzo molto riservato.

Negli ultimi mesi del 2020 ha passato un momento molto difficile in cui si è ritrovato a non riuscire a scrivere sentendo un vuoto dentro. Poi finalmente è riuscito a sbloccarsi e da quella scrittura è uscito il suo inedito Brividi. Questo quello che aveva scritto su Instagram per raccontare quanto accasuto:

“Ho trascorso dei mesi nei quali non riuscivo a scrivere niente, pur stando delle ore davanti a dei semplici accordi, senza neanche una frase. Da Settembre a Dicembre ho sentito un vuoto, colmato solo da un paio di frasi sparse per le note del telefono; era frustante e non capivo perché. Un giorno come gli altri mi sedetti al piano e in meno di un’ora scrissi un’intera canzone, molto carina, sicuramente meglio del vuoto dei mesi precedenti. Ora è la mia canzone preferita, e lo sarà anche per voi.”

Albe è molto legato ad un pupazzo a forma di coccodrillo che porta sempre con sé. Glielo ha regalato il padre quando era piccolo ed è sempre stato sul suo comodino. Infatti lo ha portato anche dentro la casetta di Amici.

Dove seguire Albe: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Albe di Amici, possiamo seguirlo sui social? Ovviamente sì e possiamo farlo attraverso il suo profilo Instagram che ha un grande seguito.

Al momento il profilo non ha molti post e ha soprattutto pubblicizzato il suo ultimo inedito Brividi ricevendo molti apprezzamenti.

C’è anche il suo profilo Tik Tok in cui il cantante ha caricato vari video in cui cantava (soprattutto in auto) delle cover inserendo barre scritte da lui.

Carriera

Nonostante la giovane età, Albe ha già iniziato un po’ la sua carriera nel mondo della musica. A giugno del 2020 ha pubblicato il suo primo singolo, Tratti, che in poco tempo ha avuto un grande successo su Spotify.

Il secondo singolo, invece, si intitola Meta ed è uscito il 18 agosto 2020. Infine il suo terzo inedito, Brividi, è uscito il 6 aprile 2021.

Potete ascoltare questi tre singoli sul suo account Spotify e su altre piattaforme di streaming.

Albe ad Amici 21

Il 19 settembre è iniziato Amici 21, dopo il grandissimo successo dello scorso anno. E nella prima puntata si è iniziata a formare la classe. Tra i ragazzi che sono arrivati a presentarsi davanti ai professori, nella categoria Canto c’è Albe.

Nella presentazione fatta da Maria De Filippi ha detto di aver scritto sei inediti. E per cercare di entrare nella scuola ha portato il suo pezzo Mille voci, ottenendo il banco. A volerlo è stata Anna Pettinelli, ma gli ha fatto i complimenti anche Rudy Zerbi. Lorella Cuccarini, invece, lo ha trovato bravo, ma ha detto che non gli avrebbe dato il banco perché lo trovava esteticamente somigliante a Sangiovanni.

Gli allievi di Amici 21

Per Amici 21 i banchi a disposizioni sono 17. La classe deve ancora formarsi e tutto può cambiare prima del serale tra sfide, sostituzioni e nuovi ingressi.

Al momento, oltre Albe, questi sono gli allievi che hanno ottenuto il banco:

Canto

Alex

Flaza

Luigi

LDA

Tommaso

Inder

Nicol

Ballo

Serena

Carola

Mirko

Christian

Mattia

Mattias

Il percorso di Albe ad Amici 21

Nella puntata di Amici 21 andata in onda domenica 19 settembre Albe, con il suo inedito Mille voci, ha ottenuto il banco di Anna Pettinelli.

Novella 2000 © riproduzione riservata.