Niente matrimonio per Serena Rossi, che ha annullato le nozze: le dichiarazioni dell’attrice

1 Serena Rossi annulla il matrimonio

Niente matrimonio per Serena Rossi con il compagno Davide Devenuto, suo collega conosciuto sul set di Un posto al sole. Tempo fa, per la precisione a febbraio del 2019, era arrivata la proposta di matrimonio in TV. Era successo in diretta a Domenica In di fronte a Mara Venier. Ma dopo svariati mesi i preparativi delle nozze non sono ancora iniziati.

Cosa sta succedendo quindi tra Serena Rossi e Davide Devenuto? Intervistata dal settimanale Di Più TV, l’attrice ha parlato di questo matrimonio che proprio non s’ha da fare. Come riporta il sito Gossip e TV, ecco cosa ha detto:

“Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno. Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni”.

Per il momento, quindi, la Rossi dovrà accontentarsi solo dei matrimoni su set, proprio in questi giorni è in TV con la fiction Rai La Sposa. Inoltre sta girando la seconda stagione di Mina Settembre con Giuseppe Zeno, le cui riprese andranno avanti fino a primavera. In più si vocifera che potrebbe affiancare Amadeus in una delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022.

Ma ripercorriamo la relazione di Serena e Davide…