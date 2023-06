NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Giugno 2023

Le nozze di Serena Rossi

Sono anni ormai che Serena Rossi è una dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo. Col passare del tempo l’attrice ha saputo conquistare il cuore del pubblico, e di certo la sua prestigiosa carriera fa invidia ai più. In queste ore però la Rossi è finita al centro del gossip e del pettegolezzo. Stando a quanto rivela il settimanale Diva e Donna infatti, Serena si è sposata in gran segreto col suo storico compagno Davide Devenuto. Come in molti sapranno, i due si sono conosciuti e innamorati ben 15 lunghi anni fa sul set di Un Posto al Sole, e da quel momento non si sono più separati. Dal loro amore è nato anche un figlio, Diego, che a oggi ha 6 anni.

Già da tempo si parlava delle nozze tra i due attori, e solo nel 2019 in diretta tv era arrivata una proposta di matrimonio. Da allora tuttavia non si è mai saputo nulla sui preparativi, e in molti col passare del tempo si sono chiesti cosa fosse accaduto.

Adesso però arriva la notizia che tutti i fan stavano aspettando: Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati. Tuttavia la coppia non ha annunciato le nozze e la cerimonia si è svolta in gran segreto. Ciò nonostante il settimanale Diva e Donna è riuscito a scoprire la data e il luogo del matrimonio, che si è tenuto a Roma. Ma non solo. I paparazzi hanno anche beccato la Rossi col tradizionale abito da sposa bianco, e le foto in queste ore stanno facendo il giro del web.

A partecipare all’evento super privato sono stati parenti e amici della coppia, che ha deciso di tenere le nozze lontane dai riflettori mediatici. Non resta dunque che fare tanti auguri a Serena e a Davide, che finalmente sono moglie e marito.