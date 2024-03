Sergio rivela di essere stato compagno di scuola di Calcutta

Spettacolo

Andrea Sanna | 1 Marzo 2024

Sapevate che Sergio D’Ottavi è stato compagno di scuola di un cantautore molto apprezzato (soprattutto dai giovani) come Calcutta? A svelarlo è stato proprio lui ieri sera durante una chiacchierata in giardino. Ecco com’è emerso il curioso aneddoto.

Nel corso di questi mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello gli inquilini si sono spesso messi a nudo e hanno raccontato anche dei curiosi retroscena della loro vita lontana dalle telecamere. È il caso di Sergio D’Ottavi, uno dei concorrenti attualmente in gioco. Il ragazzo di Latina sembra essere una continua scoperta per i suoi compagni di gioco, che sono rimasti spiazzati dalla sua ultima rivelazione.

In giardino Perla Vatiero, Giuseppe Garibaldi e Greta Rossetti erano intenti a scambiare quattro chiacchiere, quando dalla vetrata (come mostrato dall’inquadratura) si è visto spuntare Sergio D’Ottavi. L’ex tentatrice di Temptation Island ha domandato incuriosita proprio a Sergio se conoscesse o meno la canzone che si udiva in sottofondo. Il brano in questione è “Orgasmo” di Calcutta, pezzo del 2018 contenuto nell’album Evergreen.

“La conosci?”, ha chiesto Greta Rossetti. Sul volto di Sergio D’Ottavi si è formato un sorriso, per poi rivelare: “Veniva a scuola con me. Lui si chiama Calcutta. Se conosco la canzone? Sì, certo che la conosco”, ha raccontato incuriosito.

In che senso Sergio andavano a scuola con Calcutta escusate #GrandeFratello pic.twitter.com/IxK1ZQTmzc — G. 🥀 (@fourMinutes_) February 29, 2024

Evidentemente Sergio D’Ottavi e Calcutta hanno frequentato la stessa scuola, essendo entrambi di Latina. I più sul web sostengono che abbiano fatto insieme il Liceo Classico. Da precisare però che hanno qualche anno di differenza. Sergio infatti è nato il 9 febbraio 1992 e ha da poco festeggiato 32 anni, mentre invece Calcutta (all’anagrafe Edoardo D’Erme) è nato il 19 aprile 1989 e la sua età oggi è di 34 anni.

Una coincidenza che ha subito attirato l’attenzione di diversi fan del cantautore e del GF. E voi conoscevate questo aneddoto?