Chi è Sergio D’Ottavi del GF? Età, fidanzata e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 8 Gennaio 2024

Chi è

Nell’elenco dei concorrenti del Grande Fratello troviamo anche Sergio D’Ottavi. Il giovane imprenditore e surfista ha già attirato l’attenzione del pubblico, ma cosa sappiamo sul suo conto? Qui alcune informazioni utili: età, vita privata, fidanzata e Instagram.

Chi è Sergio D’Ottavi

Nome e Cognome: Sergio Maria D’Ottavi

Data di nascita: 9 febbraio 1992

Luogo di nascita: Latina

Età: 30 anni

Altezza: Oltre 1 metro e 80

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Acquario

Professione: chef, surfista e imprenditore

Fidanzata : Sergio è single.

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: Sergio ha diversi tatuaggi sul suo corpoProfilo Instagram: @sergiomariadottavi

Sergio D’Ottavi età e biografia

Partiamo subito dalla biografia di Sergio D’Ottavi: chi è il concorrente del Grande Fratello?

All’anagrafe Sergio Maria D’Ottavi, sappiamo che è nato a Latina il 9 febbraio 1992, sotto il segno dell’Acquario. La sua età dunque è di 30 anni. Dovrebbe essere alto oltre 1 metro e 80 centimetri.

Che lavoro fa Sergio D’Ottavi? Di lui è emerso che è imprenditore e surfista e a dimostrarlo anche diversi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, come vedremo.

Vita privata

Parlando invece della vita privata di Sergio D’Ottavi sicuramente conosceremo qualcosa di più grazie al Grande Fratello.

Al momento però da quanto emerso su Instagram Sergio è single. Ma è stato impegnato sentimentalmente con una ragazza di nome Cristina. Non sappiamo se la coppia ha dei figli, ma ci sono delle foto che li ritraggono con dei bambini.

Dove vive oggi Sergio? Stando a quanto emerso vive tra Ginevra, l’Italia e il resto del mondo. Si definisce uno spirito libero e curioso e non ama molto i social. Lui ha spiegato che preferisce vivere di emozioni.

Quando aveva A 15 anni ha lasciato la sua famiglia con il sogno di poter diventare un calciatore professionista. Questo desiderio però non è andato a buon fine e archiviato il calcio si è avvicinato prima alle filosofie orientali e poi al mondo enogastronomico. Ha deciso di metter su un’attività diventando chef, organizzando eventi in tutto il mondo e grazie al suo essere imprenditore ha anche una società che si occupa di grande distribuzione. Ovviamente ha anche la passione per il surf.

Dove seguire Sergio D’Ottavi: Instagram e social

Sui social Sergio D’Ottavi ha un profilo su Instagram piuttosto curato.

Da quel che vediamo pare abbia un cane al quale è molto legato ed è amante dei viaggi e della musica. Ha un fisico molto curato e tatuato.

Ci sono tanti scatti che lo ritraggono i giro per il mondo insieme ad amici e al suo amore, Cristina. Non mancano anche foto insieme alla sua cara mamma.

Sul suo profilo sono presenti delle foto in compagnia anche di due bimbe, ma non siamo in grado di dirvi se si tratta delle sue figlie oppure di nipotine.

Sergio D’Ottavi al Grande Fratello

Era nell’aria, ma ora è arrivata la conferma finalmente: nella Casa del GF il 23 dicembre sono arrivati nuovi concorrenti. Stavolta a varcare la Porta Rossa Sergio D’Ottavi e Stefano Miele.

Entrambi carichi sono pronti a fare questa nuova esperienza, sicuramente molto diversa e nuova rispetto a come sono abituati ad affrontare le loro giornate.

La trasmissione condotta da Alfonso Signorini, coadiuvato dalla presenza di Cesara Buonamici opinionista e Rebecca Staffelli come inviata social.

I concorrenti del Grande Fratello

Vi state chiedendo chi sono i concorrenti del Grande Fratello? Nella Casa più spiata d’Italia le donne che fanno parte del programma sono:

Angelica Baraldi – ELIMINATA, Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Giselda Torresan – ELIMINATA, Heidi Baci – RITIRATA, Grecia Colmenares, Greta Rossetti, Jill Cooper – ELIMINATA, Letizia Petris, Marina Fiordaliso, Monia La Ferrera, Perla Vatiero, Rosanna Fratello, Rosy Chin, Samira Lui – ELIMINATA, Sara Ricci – ELIMINATA e Valentina Modini – ELIMINATA.

Passiamo ora agli uomini che completano questa edizione del Grande Fratello: Alex Schwazer – RITIRATO, Arnold Cardaropoli – ELIMINATO, Ciro Petrone – RITIRATO, Claudio Roma – ELIMINATO, Federico Massaro, Giampiero Mughini – RITIRATO, Giuseppe Garibaldi, Lorenzo Remotti – ELIMINATO, Marco Fortunati – ELIMINATO, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese, Mirko Brunetti – ELIMINATO, Paolo Masella, Sergio D’Ottavi, Stefano Miele e Vittorio Menozzi.

Il percorso di Sergio D’Ottavi al Grande Fratello

A partire dal 23 dicembre dunque è possibile seguire Sergio D’Ottavi nella Casa del Grande Fratello. Come si evolverà il suo percorso?

15° e 16° settimana: Esattamente come Stefano Miele anche Sergio ha fatto i suo ingresso nella Casa del GF e si è subito ambientato tra i nuovi compagni. Ha provato ha interagire sin da subito con gli inquilini, ma non sembra aver colpito proprio tutti, anzi. Fiordaliso è parsa restia inizialmente così come Giuseppe. Ha legato tanto con Vittorio, Stefano e Beatrice.

17° e 18° puntata: Sergio spesso ha espresso il suo parere e non ha mancato occasione di criticare cose che non gli sono piaciute, specie dopo l’uscita di Beatrice. Si sarebbe aspettato più rispetto. Ha anche discusso con Anita. (IN AGGIORNAMENTO)