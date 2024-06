Ieri sera Sfera Ebbasta si è esibito in concerto a San Siro e un giovane fan si è avvicinato a lui sul palco per abbracciarlo. Il trapper però lo ha allontanato quasi evitandolo. Ecco che cosa è successo.

Il gesto di Sfera Ebbasta

Lunedì 24 e martedì 25 giugno 2024 Sfera Ebbasta si è esibito in concerto per la prima volta a San Siro. Il suo viaggio è partito otto anni fa dal suo quartiere di Cinisello e oggi è arrivato per lui il momento di presentare i suoi brani su uno dei palchi più ambiti d’Italia. Sicuramente sarà stato molto orgoglioso e infatti lo abbiamo potuto vedere molto divertito davanti al suo pubblico esultante.

Peccato però che alcuni momenti sono stati un po’ particolari, come quello che ha vissuto mentre si stava esibendo. Sul web ha iniziato a diffondersi un video all’interno del quale vediamo un piccolo fan correre sul palco per abbracciare il suo trapper preferito, ma il cantante lo allontana con un gesto e prosegue la sua performance.

Si intravede anche una guardia della sicurezza che porta via il ragazzino, ma ciò che ha colpito tutti è stata la reazione di Sfera Ebbasta. Se alcuni utenti hanno condannato il suo gesto, in realtà potrebbe esserci una spiegazione logica del perché si sia comportato in questo modo. Lo fanno notare alcuni suoi fan in un secondo video, ovvero poco tempo prima era capitata la stessa identica cosa e il trapper, con disponibilità si era fatto abbracciare.

Secondo gli utenti potrebbe essere che era semplicemente infastidito che la medesima scena si sia presentata per due volte di seguito interrompendo lo show. A tale proposito ogni persona avrà la propria opinione in merito e di sicuro si aprirà un grande dibattito, molto acceso, sui social. Voi che cosa ne pensate di tutto questo? Fatecelo sapere con un commento!