Nel corso di una delle ultime puntate di Pomeriggio Cinque Roberto Alessi ha rivelato di essere molto riconoscente per l’operato di Chiara Ferragni e Fedez durante i primi tempi della pandemia.

Le parole di Roberto Alessi

In occasione dell’estate Simona Branchetti ha preso le redini di Pomeriggio Cinque e giorno dopo giorno conduce il talk show di Canale 5 tra temi di cronaca e di gossip. Nella puntata in onda il 25 giugno 2024 tra gli ospiti in studio è stato presente anche Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000.

Il giornalista, durante un servizio in cui venivano citati anche Chiara Ferragni e Fedez, ha voluto rinnovare la sua riconoscenza per il loro operato nel corso della pandemia da Covid-19. Ha espresso la propria gratitudine per la raccolta fondi che hanno avviato all’inizio di quel terribile periodo storico. Un atto di beneficenza che ha permesso di curare centinaia di persone:

“Tutti abbiamo vissuto la pandemia come uno dei momenti più bui della nostra vita. Io ho un grande debito di riconoscenza nei confronti di Fedez e di Chiara Ferragni perché hanno aperto una sottoscrizione per il San Raffaele di Milano. Hanno creato un reparto di terapia intensiva aggiuntiva che ha curato e salvato cento persone.

Io non dimentico che ci sono cento persone oggi che vivono in Italia e che portano i figli a scuola. Loro sono vivi perché, in un momento in cui non c’erano neanche le mascherine, se hanno avuto quella opportuna è stato grazie a loro. Hanno versato subito 100mila euro.

Roberto Alessi ha poi continuato affermando che è stato proprio grazie a questo gesto, reso pubblico, che in seguito sono riusciti a raccogliere diversi milioni di euro in più: “C’è stato questo spirito di emulazione e hanno raccolto 4 milioni e mezzo di euro, la più grande raccolta fondi in Europa”.

Tanti i commenti a favore del direttore di Novella 2000. Diversi utenti gli hanno riconosciuto “l’onestà intellettuale” di aver ammesso quanto siano stati fondamentali all’epoca: “Ha detto la verità“. Sicuramente delle parole che faranno molto piacere all’influencer e al rapper.