Scambio tra Italia e Spagna per il Grande Fratello? Spunta una nuova indiscrezione su due concorrenti del nostro reality, che potrebbero presto raggiungere la terra iberica, esattamente come già successo per gli Shailenzo e per Tommaso!

Grande Fratello, nuovo scambio con la Spagna?

Fermi tutti! Arriva una clamorosa indiscrezione dalla Spagna che riguarda il nostro Grande Fratello! Come già successo nei mesi scorsi per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, così come per Tommaso Franchi, potrebbe arrivare la chance per altre due concorrenti!

Ebbene stando a quanto riferito da Tendencias de España, che proprio in precedenza aveva rivelato gli altri gieffini che si sarebbero trasferiti in terra iberica, pare che anche stavolta ci abbia messo del suo. Il portale web ha informato infatti che presto ci sarà un incontro per sancire l’accordo finale che vedrebbe due nostre concorrenti del Grande Fratello arrivare in Spagna e due spagnole nel nostro Paese!

Ma chi saranno le due fortunate? Stando a quanto si apprende pare che le prescelte siano le Zelena, ovvero Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. In Italia invece dovrebbero arrivare Maica e Romina. Insomma si tratterebbe di una grossa e curiosa novità, che ha già infiammato i social, speranzosi di vederla concretizzare. Ecco quanto è emerso al momento:

“ESCLUSIVA – C’è interesse per uno scambio tra Helena e Zeudi con Maica e Romina. Zeppelin ed Endemol Shine si incontreranno domani per concordare i dettagli. Entrambe le case di produzione ritengono di poter trarre vantaggio dallo scambio”.

Insomma se queste sono le premesse, questo scambio tra Italia e Spagna per il Grande Fratello potrebbe regalarci nuove e interessanti dinamiche! Cosa succederà? Intanto sappiamo che domani arriverà Maria Teresa Ruta, pronta a ritrovare non solo la Casa, ma anche la sua amica Stefania Orlando. E pare che le sorprese non siano finite, dato che non sarà la sola. Si tratterà proprio di questa nuova alleanza tra i due programmi?

Attendiamo news sul Grande Fratello!