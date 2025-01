Spunta il caso del “Fondotinta gate” al Grande Fratello, secondo cui Shaila Gatta avrebbe sottratto uno dei cosmetici presenti per un’attività e metterlo in tasca convinta di non essere vista dalle telecamere. Ma ci sarebbe una spiegazione a tutto questo.

Cosa avrebbe fatto Shaila Gatta

Lorenzo Marchetti, Direttore Creativo di Virgo Cosmetics (partner del GF), ieri è tornato nella Casa del Grande Fratello per un pomeriggio divertente e interessante con i concorrenti. C’è stata la possibilità, infatti di poter provare tutti i prodotti della linea e affidarsi a un esperto come Marchetti. Shaila Gatta, così come gli altri gieffini, sono sembrati molto interessati alla cosa.

Ma c’è un ma che sembra stia facendo parecchio rumore! Degli utenti sul web hanno fatto circolare un video, dopo che Biagio D’Anelli sul suo account di TikTok ha lanciato il “Fondotinta gate”. Questo perché come mostrato dall’esperto di gossip, Shaila avrebbe sottratto uno dei prodotti della linea per metterselo in tasca. a testimoniare questa versione di D’Anelli anche un video.

Mentre il web mormora sulla faccenda e c’è chi critica Shaila Gatta per questo gesto, c’è anche chi la difende. Pare che la ballerina sia stata autorizzata, così come altri, a prendere qualcosa dei vari prodotti presenti anziché sottrarlo come credono alcuni. Alcuni utenti infatti sottolineano che la stessa ha ammesso di avere preso il fondotinta in questione e quindi non ci sarebbero problemi sotto quel punto di vista. Dunque si tratterebbe a sto punto di un polverone inutile.

Ad ogni modo il video di Shaila Gatta è diventato virale sui social e i fan del Grande Fratello si sono totalmente spaccati in due su questo argomento.