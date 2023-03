Shakira dopo Piqué starebbe frequentando un uomo da 4 mesi

NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Marzo 2023

Nuovo amore per Shakira?

Sono settimane ormai che si parla di Shakira. Come sappiamo la cantante ha rilasciato la sua nuova canzone, tramite la quale ha lanciato una serie di frecciatine al suo ex compagno Gerard Piqué e alla sua nuova fidanzata Clara Chia Marti. Il brano in pochissime ore ha scalato le classifiche mondiali, e ha fatto discutere gli utenti sui social. Adesso però l’artista colombiana è tornata al centro dell’attenzione, per via di un gossip legato alla sua vita sentimentale. Secondo la stampa spagnola infatti sembrerebbe che la cantante abbia un nuovo amore e che stia frequentando un uomo da ben 4 mesi. Stando a quanto si legge, pare che il fatidico incontro sia avvenuto a Miami, tuttavia l’identità di questa persona è ancora avvolta nel mistero.

Ma non è finita qui. Sempre secondo le indiscrezioni infatti sembrerebbe che l’artista abbia intenzione di lasciare definitivamente Barcellona, per trasferirsi con i suoi figli negli Stati Uniti, dove vivrebbe questo misterioso uomo. Nonostante pare che la cantante abbia già avviato le pratiche per il trasferimento a Miami però, sembrerebbe che al momento non sia ancora pronta a lasciare la Spagna. La madre della pop star infatti, Nidia Ripoll, è stata di recente ricoverata, a causa della scoperta di un coagulo di sangue nella gamba.

Shakira dunque al momento starebbe aspettando che le condizioni di sua madre migliorino, prima di dire addio a Barcellona. Il Daily Mail nel mentre ha fatto sapere di aver cercato di mettersi in contatto con lo staff dell’artista colombiana per avere ulteriori news su questo suo presunto nuovo amore. Tuttavia al momento i collaboratori della cantante non avrebbero rilasciato ancora alcun commento.

Cosa starà accadendo dunque? La pop star dopo Piqué avrà davvero un nuovo amore? Non resta che attendere per avere ulteriori news in merito.