Vincenzo Chianese | 8 Luglio 2023

Spuntano nuovi retroscena su Shakira e Piqué

Negli ultimi mesi si è a lungo discusso di Shakira e di Piqué. Come sappiamo la cantante e il calciatore dopo anni di vita insieme hanno annunciato la separazione, a causa di alcuni tradimenti che l’artista colombiana avrebbe scoperto. Da quel momento la pop star ha iniziato a lanciare una serie di frecciatine al suo ex compagno e alla sua nuova fiamma, Clara Chia Marti, pubblicando una canzone che per settimane è stata in cima alle classifiche musicali. In queste ore però è accaduto qualcosa che ha riportato la cantante e il calciatore al centro dell’attenzione. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Già qualche tempo fa il giornalista spagnolo José Antonio Avilés aveva accusato Shakira e Piqué di essere in realtà una coppia aperta, e in merito aveva affermato: “Tre anni fa hanno vissuto una crisi, superata quando hanno deciso di diventare una coppia aperta. E questa cosa l’ho saputa da fonti certe e vicinissime a Piqué”. Adesso come se non bastasse Avilés è tornato alla carica e nel corso di un celebre programma televisivo ha rivelato dei retroscena inediti. Stando alle sue parole, la cantante e il calciatore non solo sarebbero stati in coppia aperta, ma avrebbero avuto anche un accordo. Queste le dichiarazioni del giornalista:

“Confermo quello che avevo già detto. Tra loro c’era un accordo dove ‘tu fai quello che vuoi e io faccio quello che voglio’, ma di fronte ai media siamo ancora una coppia”.

Ma non è finita. Pare anche, sempre a detta di Avilés, che i collaboratori di Piqué sarebbero rimasti sorpresi dal comportamento di Shakira. La cantante infatti potrebbe aver deciso di sfruttare la situazione a suo vantaggio, per ottenere popolarità e far discutere di sé. L’artista colombiana nel frattempo ha lasciato definitivamente Barcellona, e al momento vive a Miami insieme ai suoi figli. Che dunque sia l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita?