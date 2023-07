NEWS

16 Luglio 2023

Dopo il bacio che c'è stato con Ale a Temptation Island, Lollo Di Curzio ha rivisto l'ex Nicole. E qualcuno fa il tifo per loro

Lollo di Temptation Island rivede l’ex

In attesa della puntata di domani di Temptation Island 2023 giunge un nuovo gossip, legato a uno dei tentatori di questa edizione. Lollo Di Curzio si è tanto messo in mostra nel corso di queste settimane, a causa della sua vicinanza alla fidanzata Alessia Ligotti (compagna di Federico). Ora che le registrazioni sono concluse il tentatore è tornato alla vita di tutti i giorni e non sembrano mancare novità.

Chiusa la parentesi Temptation Island, Lollo qualche giorno fa ha rivisto la sua ex Nicole Di Mario (che abbiamo conosciuto a La Pupa e il Secchione). Stando a quanto è emerso e riportato da Fanpage.it pare che Alessia Ligotti non fosse presente alla serata. L’occasione di questa reunion è la festa di compleanno di Nicole, a cui Lollo ha preso parte da amico. Infatti nonostante i due non stiano più insieme hanno mantenuto un bel legame d’amicizia.

A riguardo però sono emersi alcuni dettagli. Pare infatti che Lollo di Temptation Island sia stato molto complice di Nicole, hanno brindato insieme e non hanno mancato occasione di posare vicini per alcune foto ricordo.

Come si apprende dal sito Lollo Di Curzio era presente anche durante il conto alla rovescia poco prima della mezzanotte ed è apparso insieme ad altri invitati. Tra l’altro pare sia stato il primo a fare gli auguri alla festeggiata. Qualcuno in sottofondo pare aver detto: “Una nuova coppia”, ma nessuno dei due ha commentato la battuta. E, come abbiamo già detto, il tentatore di Temptation Island e l’ex Pupa si sono prestati a realizzare diversi scatti insieme.

Al momento ci sentiamo di dire che i due sono solo amici e che non c’è alcun ritorno di fiamma, anche se qualcuno a quanto pare sembra sperarci un po’. Staremo a vedere cosa accadrà. Ci sarà da definire anche la questione Alessia: dopo il bacio a Temptation Island cosa sarà successo con Lollo?