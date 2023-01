NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Gennaio 2023

La parodia della nuova canzone di Shakira

In questi giorni non si parla d’altro che della nuova canzone di Shakira, che sta scalando le classifiche mondiali. All’interno del brano, come ormai tutti sappiamo, la cantante colombiana lancia una serie di frecciatine al suo ex compagno Gerard Piqué e alla sua compagna Clara Chia Marti che stanno facendo discutere il web. Il calciatore nel mentre non è rimasto a guardare, e a suo modo ha replicato alle parole dell’artista, che nel frattempo si sta godendo questo momento. Il brano infatti ha già totalizzato ben 151 milioni di visualizzazioni su YouTube e sta per raggiungere i 90 milioni di ascolti su Spotify. Enorme successo dunque per la cantante, che può ritenersi più che soddisfatta.

In queste ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo divertire il web. A sorpresa infatti Nancy Coppola ha condiviso sui suoi social la parodia neomelodica della canzone dell’artista colombiana, e il filmato in pochi minuti ha fatto il giro del web.

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha riadattato il testo di Shakira in lingua napoletana, e la clip è diventata virale in particolare su TikTok. Così mentre la cantante di Hips Don’t Lie afferma: “Me dejaste de vecina la suegra/con la prensa en la puerta (mi hai lasciato la suocera come vicina di casa/con la stampa fuori dalla porta)”, la Coppola dichiara: “M’he rimasto ‘a gnora proprio ‘e dimpetto/mmiezo ‘e nciuce da gente (mi hai lasciato la suocera al palazzo di fronte/tra gli inciuci della gente)”.

La parodia neomelodica di Nancy ha così fatto divertire il web e non sono mancate decine di commenti ironici. Nel mentre gli occhi del mondo intero sono puntati sulla cantante colombiana e su Piqué. Il botta e risposta tra i due sarà giunto al termine o nei prossimi giorni ci saranno dei risvolti? Non resta che attendere però per scoprirlo.