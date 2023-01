NEWS

Andrea Sanna | 15 Gennaio 2023

La replica di Gerard Pique

Continua a far discutere il battibecco a distanza tra Gerard Pique e Shakira. Ricordiamo che la cantante ha recentemente pubblicato un brano in cui attacca apertamente l’ex compagno, la nuova fidanzata e gli ex suoceri. Il testo in generale è tutto una stoccata, ma ci sono dei paragoni fatti dall’artista che hanno attirato particolarmente l’attenzione.

A un certo punto del pezzo, infatti, Shakira canta: “Io valgo due 22enni, hai scambiato una Ferrari con una Twingo; hai scambiato un Rolex con un Casio”. Nonostante l’ex numero 3 del Barcellona abbia replicato già durante una diretta su Twitch in maniera ironica, c’è dell’altro. A intervenire, infatti, sono state sia l’azienda automobilistica della Renaut, ma anche la società che produce prodotti elettronici con dei post sui social. E non è finita qui.

Se nella giornata di oggi è diventato virale il video che vede il pupazzo di una strega posizionato sul terrazzo di casa di Shakira, in direzione dell’appartamento degli ex suoceri… beh, Gerard Pique non è rimasto a guardare! E a mostrarlo è un video qui sotto. L’ex difensore spagnolo si è presentato all’evento della Kings League a bordo di una Renaut Twingo.

Il filmato è stato incriminato proprio dalla pagina social del noto torneo che sta spopolando in terra iberica e sul web. Dalle immagini vediamo Gerard Pique a bordo di una Twingo bianca dirigersi verso i parcheggi. Questo gesto è chiaramente diventato viralissimo tra gli utenti in pochi minuti.

El presi @3gerardpique acaba de llegar pic.twitter.com/o5ZFeiENaf — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) January 15, 2023

Una trovata, quella di Gerard Pique, che ha nuovamente diviso il pubblico. Tra chi l’ha presa con ironia e chi, invece, la pensa in maniera differente e difende a spada tratta Shakira. Insomma a distanza di mesi dalla separazione avvenuta nel 2022, si torna a parlare del fatto.

Che ne pensate e da che parte state? Diteci la vostra nei commenti e seguiteci per altre news!