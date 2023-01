NEWS

Andrea Sanna | 17 Gennaio 2023

Il significato dei numeri della canzone di Shakira

BZRP Music Sessions 53 è il nuovo brano di Shakira e pensate in appena 24 ore dalla sua uscita è stato il pezzo latino più stremmato. La collaborazione con il producer argentino Bizarrap al contempo ha suscitato non poche polemiche. Analizzando il tutto infatti notiamo come sia una chiara frecciatina indirizzata al suo ex Gerard Piqué, all’attuale compagna Clara Chia Marti e alla famiglia di quest’ultimo.

In questo articolo vogliamo soffermarci però sulla numerologia scelta da Shakira nella sua canzone. Partiamo dalla durata della base: 3 minuti e 33. Ora direte: e quindi? Potrebbe esserci una connessione con il suo ex Gerard Piqué come fa notare, tra i tanti, Stefano Guerrera. L’ex difensore quando era in forza al Barcellona e in Nazionale indossava, nemmeno a dirlo, la maglia numero 3.

E non è solo questo. Nella frase più discussa “Io valgo due 22, hai scambiato una Ferrari con una Twingo; hai scambiato un Rolex con un Casio”, ci soffermeremo non sul paragone tra le due auto e i due orologi, ma sul numero 22.

Anche questo, infatti, potrebbe essere un chiaro attacco a Gerard Piqué. Questo perché quando il difensore festeggiava a ogni rete realizzata, incrociava le braccia sul petto e con entrambe le mani faceva il gesto del numero 2. Cosa significa? Non è altro che una data, ovvero il 2 febbraio che, nemmeno a dirlo, è il giorno di nascita dell’ex calciatore e di Shakira (anche se hanno una differenza di 10 anni d’età).

Sempre a proposito dell’esultanza vogliamo ricordare una piccola chicca. Gerard Piqué il 6 aprile del 2011 dopo il terzo goal nel 5-1 contro lo Shakhtar ha festeggiato incrociando le braccia e indicando due dita con ogni mano. Un gesto che si è ripetuto poi nel corso della carriera dell’ex calciatore. Piqué infatti tutte le volte che è andato a segno ha rivolto questo gesto alla sua compagna. Facendo riferimento alla partita in questione, Shakira apprezzò particolarmente l’esultanza, tanto che sui social, precisamente su Twitter, scrisse: ”Viva il Barça e viva il 3!”.

Shakira però ha voluto aggiungere un altro easter egg. E qui ammettiamo che c’è del genio. La frase in questione, infatti, la cantante la pronuncia al minuto 02:22. Una coincidenza? Difficile a dirsi. Tra l’altro Gerard Piqué ha iniziato a frequentare l’attuale fidanzata quando questa aveva da poco compiuto 22 anni. E Shakira proprio nel 2022 aveva 44 anni. Il 44 come ben sappiamo è un multiplo di 2.

Saranno forse delle fatalità, ma la scelta di Shakira nel suo brano sembra davvero studiata.