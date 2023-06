NEWS

Nicolò Figini | 20 Giugno 2023

I retroscena sulla relazione tra Shakira e Piquè

Tutti quanti sono a conoscenza di quanto accaduto tra Shakira e Gerard Piquè nel corso dei mesi passati. La cantante ha lasciato il calciatore dopo aver scoperto alcuni suoi tradimenti con un’altra ragazza. A marzo 2023 Piquè ha rotto il silenzio e ha commentato tutta questa storia:

“Continuo a fare quello che voglio. Il giorno in cui morirò, guarderò indietro e spero di aver sempre fatto quello che volevo. Voglio essere fedele a me stesso. Non voglio spendere tempo a ripulire la mia immagine. Chi mi conosce sa la verità”.

Il loro amore è iniziato nel 2011 e a parlarne è stata di recente Shakira nel corso del processo che la vede coinvolta in Spagna per evasione fiscale. Quando si sono incontrati lui aveva 23 anni e lei 33. Lo ha definito come un bel ragazzo e un playboy. Ha aggiunto che si comportava come un bambinone scatenato ed era pazzo: “Non avevo garanzie che le cose avrebbero funzionato o che avremmo messo su famiglia“.

Il racconto della cantante è proseguito affermando che la loro era una relazione molto turbolenta perché le loro vite professionali non coincidevano e non si capivano molto bene. All’epoca lei viveva negli Stati Uniti, ma cercava di ritagliarsi del tempo per andare a trovarlo a Barcellona:

“Ero cotta di lui, mi ricordo un volo da Marrakech alla Croazia, stavamo sorvolando Barcellona e ho chiesto al pilota se poteva atterrare velocemente solo perché così potevo dare un bacio a Gerard. È stata la cosa più romantica che ho mai fatto nella mia vita”.

Questo quanto riporta anche FanPage.